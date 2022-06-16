Александр Авдеев поставил задачу вернуть пахотные земли в оборот

Глава региона Александр Авдеев призвал вернуть пахотные земли в оборот. Об этом он написал в своих страницах в соцсетях. В пример поставил Подмосковье — там процесс «реновации» сельхозземель идёт довольно успешно. А во Владимирской области 258 тысяч гектаров пахотных земель — почти половина всего объема — не используются. «Нужно продумать варианты, как вернуть их в работу», отметил врио губернатора.

Шило и мыло

Поля в оборот возвращать надо, об этом говорят давно, и делать это следует решительно. Другой момент, что, встрепенувшись от заявления первого лица, информационные ресурсы тут же родили заголовки типа «Александр Авдеев призвал бесплатно отдать сельхозземли жителям Владимирской области» — вот это зря.

Предоставлять участки (скажем, в аренду с правом последующего щадящего выкупа) нужно только тем, кто на ней действительно будет работать — сельхозпредприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам. Но ни в коем случае не стремящимся просто заиметь недвижимость (на всякий случай — глядишь, толкну) или, страдая романтизмом, завести экзотическую козу и посадить топинамбур. Таким отдавать — менять шило на мыло.

Во Владимирской области около 550 тысяч га пахотной земли. Почти половина не используется.

Шило – это те, кто скупили земли в надежде, что назначение её изменится, и участки можно: а) продать под ИЖС по гораздо более высокой цене, б) самому при наличии средств забабахать коттеджный посёлок и реализовать эту недвижимость, в) просто перепродать землю, если она поднимется в цене, и т.д.

Нужно сказать, что это был вполне трезвый расчёт, во многом оправданный, поскольку и назначение земель меняли, и коттеджные посёлки — особенно под Владимиром — росли, и цены на земли сельхозназначения двигались вверх. Но, тем не менее, многие ещё свой ликвидный запас не реализовали, землицу держат, а вот времена наступают другие. Суровенькие.

Разговоры об импортозамещении перестают быть просто разговорами, они становятся вопросом выживания, и в первую очередь это касается продовольственной безопасности. То есть в сфере земельных отношений надо наводить порядок. А когда ценный ресурс — земля — не работает, это, конечно, безобразие.

Индикаторы состояния

Механизмы по изъятию земли у нерадивых собственников есть. Буквально две недели назад «Призыв» сообщал, что эта работа во Владимирской области активизировалась. В мае у одного из таких «хозяев» в Петушинском районе участок отобрали по суду. Иск подало региональное управление Россельхознадзора.

Понятно, что изъятие произошло не одномоментно, были предварительные проверки, штрафы — ситуация не менялась. Тем не менее, результат есть. И значит, эту практику можно и нужно применять шире. В первую очередь, обратив внимание на районы, где самая плодородная почва и где занятие сельским хозяйством наиболее эффективно. Это территория Ополья.

Практически нет вопросов по Юрьев-Польскому району – там по назначению используется более 95% пахотных земель. А Суздальский район? Если посмотреть поля буквально севернее Владимира — например, за Красным Сущёво, они зарастают, захламляются, скудеют, а летом — горят, угрожая жилым постройкам. И так уже многие годы!

— Районные власти должны усилить муниципальный контроль за землями сельхозназначения, — написал в своём обращении Александр Авдеев.

И районные власти, и Россельхознадзор, скорее всего, без труда, даже не заглядывая в кадастровые карты, назовут имена многих владельцев участков. Что, впрочем, может им только облегчить «контроль». И каким-то образом договориться о возвращении земли к нужному использованию без лишних эксцессов.

Суздальский и частично (в северной части) Собинский районы могут стать индикаторами состояния дел с использованием земель сельхозназначения. Потому что если уж там, в самой плодородной части региона, на полях березняк или трава по пояс, то что требовать, допустим, с Камешковского или Судогодского районов, где и в хорошие времена урожаи были – «от колоса до колоса не слыхать бабьего голоса»?

Бесхозные земли

Правда, не стоит всю вину за неработающие земли возлагать исключительно на богатеньких латифундистов. Да, они есть, да, некоторые, имея земли, даже живут за границей, покуда родные наделы зарастают кустами и деревьями. Но ситуацию во многом подпортила неразбериха, которая в целом наблюдалась при приватизации земли.

По состоянию на прошлый год во Владимирской области из порядка 250 тысяч га неиспользуемых пашен 90 тысяч га — это невостребованные паевые земли. Нет информации, кто у них собственники и есть ли они вообще.

— Получилось так, что многие земельные участки сейчас либо вовсе не имеют владельцев, либо о них ничего не известно, а иногда бывают и другие чудеса: в реальности участок есть, а данных в Росреестре на него нет. Дело в том, что более четверти века назад, когда проводилась приватизация земель, списки собственников составляли сами хозяйства, потом передавали их в земельные комитеты. Те выдавали собственникам свидетельства о праве на землю, — рассказывал «Призыву» директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Минсельхоз РФ разработал в прошлом году поправки в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Они направлены на возвращение бесхозных земель в собственность муниципалитетов и государства. Это своего рода приватизация наоборот. Процесс тоже не быстрый, может занять годы, но, тем не менее, тоже будет работать на возвращение земель в оборот.

— Нам необходимо увеличить ввод в оборот пастбищных и посевных земель до 20 тысяч гектаров в год, — ставит задачу Александр Авдеев.

Что ж, если одних только бесхозных земель 90 тысяч га, то цифры реальные. Правда, мало изъять земли у нерадивых или вообще неизвестных собственников. Надо их передать в надёжные руки. И с этим тоже проблемы.

Стимулировать, наказывать и выбирать

В деле возвращения земель в полезный оборот есть два направления. Первое — воздействие на нерадивых собственников. Второе — стимулирование тружеников, поднимающих залежи (хозяйства, вводящие в оборот земли, получают компенсацию).

Компенсация в настоящий момент небольшая, её требуется увеличить в разы.

Но. Что же получается? Государство несёт двойные потери. Первый раз — недополучая выгоду от собранного урожая, рабочих мест и, соответственно, налогов. Второй раз — компенсируя бюджетными средствами затраты на освоение ранее брошенных земель. Плюс сама земля во время простоя деградирует.

Тогда надо с тех, кто приносит такие убытки, как-то их взыскивать? Или хотя бы заставлять передавать землю без лишней волокиты. Как собственность, имеющую особые свойства.

И другой вопрос — как будут реализовать земли, отошедшие от нерадивых землепользователей? Продавать? Но тогда нет гарантий, что эти участки не отойдут вновь таким же лже-крестьянам. Раздавать? Тем более нет никаких гарантий.

Значит, целевое использование земли должно подразумевать такого же рода пользователей — сельхозпредприятия и КФХ, о чём мы говорили выше. Возможно, на льготных условиях. Но тут тоже есть определённые сомнения. Найдётся ли столько желающих работать на земле?

Если в Юрьев-Польском, Суздальском, части Собинского района с этим больших проблем не будет (там плодородные почвы, рентабельность выше), то в других территориях спрос на освободившиеся земли может быть невысок. Пару лет назад Законодательное Собрание области приняло закон о безвозмездной передаче в пользование участков под фермерство в ряде районов — не самых сельскохозяйственных, прямо скажем. Хорошо бы посмотреть, сколько людей этим воспользовалось. Не удивлюсь, если свободных участков всё ещё хватает.

Это говорит о том, что процесс передачи земель новым собственникам следует сочетать с развитием мер поддержки тех, кто хочет на ней хозяйствовать, то есть наращиванием грантовой практики и, возможно, других стимулирующих механизмов.

— Каждый гектар области должен приносить деньги в экономику. Наша задача — вернуть земли сельхозназначения в оборот, — сказал Александр Авдеев во время рабочей поездки на предприятия АПК Вязниковского района.

Золотые слова. Но — тут сделаем разворот на 180 градусов, наступив на горло собственной песне, — в оценке возможностей сельского хозяйства области, возможно, всё-таки не следует исходить из советской практики, рассматривая её как абсолютный идеал. Тогда колхозы-совхозы были везде, масштабы землепользования – огромные, но насколько это комплементарно условиям сегодняшнего времени, тоже вопрос. И если, допустим, в Судогодском или Гусь-Хрустальном районе выгоднее выращивать лес, в том числе на бывших полях, то почему нет? Впрочем, это уже другая тема. И в дебри залезать пока не будем.