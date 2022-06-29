Александр Авдеев поручил проанализировать итоги ЕГЭ в регионе

Основной период сдачи единых государственных экзаменов позади. В целом выпускники Владимирской области с испытаниями справились достойно. При этом мало высоких результатов по профильной математике. Глава региона Александр Авдеев поручил департаменту образования и Владимирскому институту развития образования проанализировать итоги экзаменационной кампании и помочь педагогам исправить ситуацию.

Итоги ЕГЭ

Для 5 146 юношей и девушек Владимирской области началась пора выпускных. Небольшая передышка, а затем еще один очень важный этап – поступление в вузы. Шансы попасть в желаемые образовательные учреждения у выпускников нашего региона высокие.

569 выпускников области окончили школу с золотыми медалями.

По ЕГЭ по русскому языку Владимирская область в лидерах по стране. На 100 баллов с самым массовым испытанием справились 14 школьников. Больше 81 балла по этому экзамену набрала почти четверть выпускников. По химии –21,9%, по обществознанию – 17,7%. Такими данными поделился глава региона Александр Авдеев в своих соцсетях.

Исправить ситуацию

А вот с профильной математикой у выпускников оказалось сложнее. Высоких результатов мало.

— К сожалению, мало высоких результатов по профильной математике. Ситуацию надо исправлять. Ведь для запуска новых технологичных производств нашей области нужны инженеры, физики, айтишники, а без крепких знаний математики освоить эти направления будет крайне сложно. Поручил департаменту образования и Владимирскому институту развития образования проанализировать итоги экзаменационной кампании и помочь педагогам исправить ситуацию, — отметил Александр Авдеев.

Напомним, что с 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. Дополнительный период проведения ЕГЭ пройдет с 5 по 20 сентября.

— В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех выпускников, которые не получили аттестат, — уточнила пресс-служба департамента образования Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что с 20 июня Владимирский государственный университет начал приём документов на очную форму обучения. В этом году университету вместе с Муромским филиалом выделили 2514 бюджетных мест. Это бакалавриат, специалитет, магистратура и среднее профессиональное образование. Подать документы на поступление можно как очно, так и онлайн.