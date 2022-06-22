Александр Авдеев поручил оцифровать заражённые борщевиком земли

Около 500 гектаров земли, заросшей сорняком — борщевиком Сосновского очистят от этого опасного растения в нынешнем году. Во Владимирской области борьбу с Heracleum sosnowsky ведут четыре года, бои имеют затяжной оборонительный характер, но, тем не менее, без них никак, поскольку борщевик агрессивен и, дай ему волю, заполнит всё. Глава региона Александр Авдеев на еженедельном оперативном совещании поставил задачу усилить борьбу с борщевиком Сосновского.

Опасный сорняк

Зонтики борщевика, вставшие в человеческий рост и выше, особенно бросаются в глаза, когда едешь по дороге — хоть в Суздаль, хоть в Юрьев-Польский, хоть в Судогду. Везде он нагло выпирает, заслоняя собой обычную зелень полей. И не дай Бог зайти в его заросли, особенно в жаркий солнечный день — можно и ожог получить!

На совещании в «Белом доме» особое внимание как раз уделили полосам автодорог. И немудрено: если в лесу или около сельхозугодий высев семян борщевика локализован, то вдоль дорог воздушный поток от машин разносит их на десятки километров.

— Нужно ускорить формирование оцифрованной карты земель, заражённых борщевиком, после чего в областном бюджете предусмотрим дополнительные средства на приобретение техники и спецоборудования для химобработки, – сказал Александр Авдеев. — Для более эффективной борьбы с сорняком есть смысл пересмотреть используемые для этих целей гербициды, а также изучить опыт регионов в части наложения административной ответственности на нерадивых правообладателей земельных участков.

Для борьбы с борщевиком землю обрабатывают химикатами, вспахивают или дискуют.

Сейчас ГБУ «Владупрадор» ведёт химическую обработку придорожных полос в 14 районах области. Общая протяжённость участков — 230 км. Особо распространён борщевик вдоль опорной сети дорог в Вязниковском, Муромском, Собинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах. Борьба с ядовитым сорняком ведётся как химикатами, так и механизированным способом.

Обработают 500 гектаров

Директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов сообщил, что в прошлом году городским и сельским поселениям из областного бюджета направили 11,5 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского. Тогда обработать удалось 680 га земель.

В нынешнем году на эти цели заложено около 12,5 млн рублей. На эти средства можно обработать порядка 500 га территорий, где растёт сорняк.

Борщевик Сосновского внесен в отраслевой классификатор сорных растений с 2015 года.

Наибольший объём работ по обработке площадей выполняет областной филиал ФГБУ «Россельхозцентр», который аккредитован и располагает соответствующими техническими возможностями. В 2021 году его специалисты провели обработку от борщевика территорий в Гусь-Хрустальном, Киржачском, Ковровском, Меленковском, Муромском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.

Справка. 80 лет назад борщевик Сосновского классифицировали как силосное растение, способное сыграть важную роль в восстановлении сельского хозяйства страны. Позже выявили опасные для человека свойства, и растение занесли в список сорных и опасных. Активную борьбу с ним, кроме России, ведут в Белоруссии, Финляндии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии.