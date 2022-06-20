Александр Авдеев и Алексей Миллер договорились о дополнительной газификации Владимирской области  

До 2026 года в регионе газ придёт ещё в 101 населённый пункт
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Программу газификации Владимирской области расширили. В ближайшие четыре года планировалось провести природный газ в 187 деревень, сёл и посёлков региона. Теперь этот список увеличили до 288. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Дополнение к Программе развития газоснабжения и газификации Владимирской области на период 2021-2025 годы.

Плюс сто один

Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Дополнительная газификация свыше ста населённых пунктов Владимирской области оценивается в 3,58 млрд рублей.

Дополнительно «Голубое топливо» придёт в деревни и сёла 13-ти районов области.

— До 2026 года сверх запланированного построим более 680 км газовых сетей, в том числе газопровод Ефремово – Афанасово в Киржачском районе. Об этом меня недавно просили местные жители. Кроме того, проведём газ в несколько поселений национального парка «Мещёра». Всего возможность использовать природный газ на коммунальные нужды получат ещё более 9,5 тысячи домовладений и 27 котельных. Это будет очень сложный проект, но уверен, мы его реализуем! подчеркнул Александр Авдеев.

Общий объем финансирования Программы развития газоснабжения и газификации Владимирской области на период 2021 — 2025 годов — 12,5 млрд рублей (в том числе 8,6 млрд рублей из средств ПАО «Газпром»). Это в 3,5 раза больше финансирования программы 2016 – 2020 годов.

Фото: krassever.ru

Изначально Программа предусматривала строительство более 1500 км газовых сетей и газификацию 187 населённых пунктов области. Одно это позволяло подтянуть природный газ на коммунальные нужды более чем 17,5 тысячам домовладений и 88 котельным. Сейчас цифры скорректируют в сторону увеличения.

Какие населённые пункты дополнительно газифицируют

Газопровод межпоселковый к д. Карповщина Киржачского района
Распределительный газопровод д. Карповщина
Газопровод межпоселковый к д. Ильинское Киржачского района
Распределительный газопровод д. Ильинское
Газопровод межпоселковый к д. Бухлово Киржачского района
Распределительный газопровод д. Бухлово
Газопровод межпоселковый от д. Ефремово – д. Желдыбино – д. Бельцы – д. Жердево – д. Афанасово – д. Савельево – д. Никиткино Киржачского района
Распределительный газопровод д. Желдыбино
Распределительный газопровод д. Бельцы
Распределительный газопровод д. Жердево
Распределительный газопровод д. Афанасово
Распределительный газопровод д. Савельево
Распределительный газопровод д. Никиткино
Газопровод межпоселковый к д. Прокофьево Александровского района
Распределительный газопровод д. Прокофьево
Газопровод межпоселковый от д. Маловская до д. Шатнево Вязниковского района
Распределительный газопровод д. Маловская
Газопровод межпоселковый ГРС Тихоново – п. Тасинский – п. Тасинский Бор Гусь-Хрустального района
Распределительный газопровод п. Тасинский
Распределительный газопровод п. Тасинский Бор
Газопровод межпоселковый от ГРС Нармуч – д. Труфаново – д. Аббакумово – д. Заболотье Гусь-Хрустального района
Распределительный газопровод д. Труфаново
Распределительный газопровод д. Аббакумово
Распределительный газопровод д. Заболотье
Газопровод межпоселковый от ГРС Перово д. Тальново – д. Мокрое – д. Шевертни – д. Орлово – д. Ильичево – д. Демидово – д. Тюрвищи – д. Овинцы Гусь-Хрустального района
Распределительный газопровод д. Тальново
Распределительный газопровод д. Мокрое
Распределительный газопровод д. Шевертни
Распределительный газопровод д. Орлово
Распределительный газопровод д. Ильичево
Распределительный газопровод д. Демидово
Распределительный газопровод д. Тюрвищи
Распределительный газопровод д. Овинцы
Газопровод межпоселковый от д. Пенкино – д. Симоново – д. Лубенкино – д. Пирогово – д. Марьинка Камешковского района
Распределительный газопровод д. Симоново
Распределительный газопровод д. Лубенкино
Распределительный газопровод д. Пирогово
Распределительный газопровод д. Марьинка
Газопровод межпоселковый от п. Иваново – п. Эсино – д. Алексеевское – п. Восход – д. Аксениха – п. Шевинская – д. Уваровка Ковровского района
Распределительный газопровод п. Эсино
Распределительный газопровод д. Алексеевское
Распределительный газопровод п. Восход
Распределительный газопровод д. Аксениха
Распределительный газопровод п. Шевинская
Распределительный газопровод д. Уваровка
Газопровод межпоселковый от ГРС Кольчугино – д. Авдотьино – п. Коробщиковский – д. Деево – с. Флорищи – д. Левашово – д. Дьяконово – д. Фомино – д. Старая – с. Коробовщина Кольчугинского района
Распределительный газопровод д. Авдотьино
Распределительный газопровод п. Коробщиковский
Распределительный газопровод д. Деево
Распределительный газопровод с. Флорищи
Распределительный газопровод д. Левашово
Распределительный газопровод д. Дьяконово
Распределительный газопровод д. Фомино
Распределительный газопровод д. Старая
Распределительный газопровод с. Коробовщина
Газопровод межпоселковый от п. Дубки – д. Большое Григорово – д. Новоселка – д. Костеево – с. Есиплево – д. Слобода Кольчугинского района
Распределительный газопровод д. Большое Григорово
Распределительный газопровод д. Новоселка
Распределительный газопровод д. Костеево
Распределительный газопровод с. Есиплево
Распределительный газопровод д. Слобода
Газопровод межпоселковый д.Пенза – д. Ожигово – д. Ольгино – с. Татарово Муромского района
Распределительный газопровод д. Пенза
Распределительный газопровод д. Ожигово
Распределительный газопровод д. Ольгино
Распределительный газопровод с. Татарово
Газопровод межпоселковый д. Панфилово – д. Заболотье – д. Большие Горки – д. Малые Горки – д. Лакиброва – д. Овчинино – д. Вороново – д. Желудьево – с. Воскресенье – д. Гостец Петушинского района
Распределительный газопровод д. Панфилово
Распределительный газопровод д. Заболотье
Распределительный газопровод д. Большие Горки
Распределительный газопровод д. Малые Горки
Распределительный газопровод д. Лакиброва
Распределительный газопровод д. Овчинино
Распределительный газопровод д. Вороново
Распределительный газопровод д. Желудьево
Распределительный газопровод с. Воскресенье
Распределительный газопровод д. Гостец
Газопровод межпоселковый от д. Рождество – д. Анкудиново – д. Поломны – д. Калинино – д. Караваево Петушинского района
Распределительный газопровод д. Анкудиново
Распределительный газопровод д. Калинино
Распределительный газопровод д. Караваево
Газопровод межпоселковый д. Теренино – д. Надеждино – д. Ширяево – д. Горицы – д. Чертково – д. Курково – д. Иваньково Селивановского района
Распределительный газопровод д. Теренино
Распределительный газопровод д. Надеждино
Распределительный газопровод д. Горицы
Распределительный газопровод д. Чертково
Распределительный газопровод д. Курково
Распределительный газопровод д. Иваньково
Газопровод межпоселковый д. Лобаново – д. Делово – с. Дуброво – д. Шульгино – д. Селищи Селивановского района – д. Климово Муромского района
Распределительный газопровод д. Делово
Распределительный газопровод с. Дуброво
Распределительный газопровод д. Шульгино
Распределительный газопровод д. Селищи
Распределительный газопровод д. Климово
Газопровод межпоселковый д. Сулуково – д. Ягодное – д. Лучинское – д. Безводное – д. Даниловка – д. Коверлево – с. Кишлеево – д. Подвязье – д. Бухолово Собинского района
Распределительный газопровод д. Сулуково
Распределительный газопровод д. Ягодное
Распределительный газопровод д. Лучинское
Распределительный газопровод д. Безводное
Распределительный газопровод д. Даниловка
Распределительный газопровод д. Коверлево
Распределительный газопровод с. Кишлеево
Распределительный газопровод д. Подвязье
Распределительный газопровод д. Бухолово
Газопровод межпоселковый д. Аксеново – д. Натальинка – д. Соколово – д. Станки – д. Новопетрово Судогодского района
Распределительный газопровод д. Натальинка
Распределительный газопровод д. Соколово
Распределительный газопровод д. Новопетрово
Газопровод межпоселковый от д. Сойма – д. Шипилово – д. Веригино – д. Захарово – д. Клины – п. Ильино – д. Бурлыгино – д. Турово – д. Коняево – д. Климовская Судогодского района
Распределительный газопровод д. Шипилово
Распределительный газопровод д. Веригино
Распределительный газопровод д. Захараво
Распределительный газопровод д. Клины
Распределительный газопровод п. Ильино
Распределительный газопровод д. Бурлыгино
Распределительный газопровод д. Турово
Распределительный газопровод д. Коняево
Распределительный газопровод д. Климовская
Газопровод межпоселковый д. Гладышево – д. Кондряево Судогодского района
Распределительный газопровод д. Гладышево
Распределительный газопровод д. Кондряево
Газопровод межпоселковый с. Каменка – с. Черкасово Юрьев-Польского района
Распределительный газопровод с. Каменка
Распределительный газопровод с. Черкасово

Сергей Андреев

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

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