Александр Авдеев и Алексей Миллер договорились о дополнительной газификации Владимирской области  

Программу газификации Владимирской области расширили. В ближайшие четыре года планировалось провести природный газ в 187 деревень, сёл и посёлков региона. Теперь этот список увеличили до 288. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Дополнение к Программе развития газоснабжения и газификации Владимирской области на период 2021-2025 годы.
Плюс сто один
Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Дополнительная газификация свыше ста населённых пунктов Владимирской области оценивается в 3,58 млрд рублей.
Дополнительно «Голубое топливо» придёт в деревни и сёла 13-ти районов области.
— До 2026 года сверх запланированного построим более 680 км газовых сетей, в том числе газопровод Ефремово – Афанасово в Киржачском районе. Об этом меня недавно просили местные жители. Кроме того, проведём газ в несколько поселений национального парка «Мещёра». Всего возможность использовать природный газ на коммунальные нужды получат ещё более 9,5 тысячи домовладений и 27 котельных. Это будет очень сложный проект, но уверен, мы его реализуем! – подчеркнул Александр Авдеев.
Общий объем финансирования Программы развития газоснабжения и газификации Владимирской области на период 2021 — 2025 годов — 12,5 млрд рублей (в том числе 8,6 млрд рублей из средств ПАО «Газпром»). Это в 3,5 раза больше финансирования программы 2016 – 2020 годов.
Изначально Программа предусматривала строительство более 1500 км газовых сетей и газификацию 187 населённых пунктов области. Одно это позволяло подтянуть природный газ на коммунальные нужды более чем 17,5 тысячам домовладений и 88 котельным. Сейчас цифры скорректируют в сторону увеличения.
Какие населённые пункты дополнительно газифицируют
|Газопровод межпоселковый к д. Карповщина Киржачского района
|Распределительный газопровод д. Карповщина
|Газопровод межпоселковый к д. Ильинское Киржачского района
|Распределительный газопровод д. Ильинское
|Газопровод межпоселковый к д. Бухлово Киржачского района
|Распределительный газопровод д. Бухлово
|Газопровод межпоселковый от д. Ефремово – д. Желдыбино – д. Бельцы – д. Жердево – д. Афанасово – д. Савельево – д. Никиткино Киржачского района
|Распределительный газопровод д. Желдыбино
|Распределительный газопровод д. Бельцы
|Распределительный газопровод д. Жердево
|Распределительный газопровод д. Афанасово
|Распределительный газопровод д. Савельево
|Распределительный газопровод д. Никиткино
|Газопровод межпоселковый к д. Прокофьево Александровского района
|Распределительный газопровод д. Прокофьево
|Газопровод межпоселковый от д. Маловская до д. Шатнево Вязниковского района
|Распределительный газопровод д. Маловская
|Газопровод межпоселковый ГРС Тихоново – п. Тасинский – п. Тасинский Бор Гусь-Хрустального района
|Распределительный газопровод п. Тасинский
|Распределительный газопровод п. Тасинский Бор
|Газопровод межпоселковый от ГРС Нармуч – д. Труфаново – д. Аббакумово – д. Заболотье Гусь-Хрустального района
|Распределительный газопровод д. Труфаново
|Распределительный газопровод д. Аббакумово
|Распределительный газопровод д. Заболотье
|Газопровод межпоселковый от ГРС Перово д. Тальново – д. Мокрое – д. Шевертни – д. Орлово – д. Ильичево – д. Демидово – д. Тюрвищи – д. Овинцы Гусь-Хрустального района
|Распределительный газопровод д. Тальново
|Распределительный газопровод д. Мокрое
|Распределительный газопровод д. Шевертни
|Распределительный газопровод д. Орлово
|Распределительный газопровод д. Ильичево
|Распределительный газопровод д. Демидово
|Распределительный газопровод д. Тюрвищи
|Распределительный газопровод д. Овинцы
|Газопровод межпоселковый от д. Пенкино – д. Симоново – д. Лубенкино – д. Пирогово – д. Марьинка Камешковского района
|Распределительный газопровод д. Симоново
|Распределительный газопровод д. Лубенкино
|Распределительный газопровод д. Пирогово
|Распределительный газопровод д. Марьинка
|Газопровод межпоселковый от п. Иваново – п. Эсино – д. Алексеевское – п. Восход – д. Аксениха – п. Шевинская – д. Уваровка Ковровского района
|Распределительный газопровод п. Эсино
|Распределительный газопровод д. Алексеевское
|Распределительный газопровод п. Восход
|Распределительный газопровод д. Аксениха
|Распределительный газопровод п. Шевинская
|Распределительный газопровод д. Уваровка
|Газопровод межпоселковый от ГРС Кольчугино – д. Авдотьино – п. Коробщиковский – д. Деево – с. Флорищи – д. Левашово – д. Дьяконово – д. Фомино – д. Старая – с. Коробовщина Кольчугинского района
|Распределительный газопровод д. Авдотьино
|Распределительный газопровод п. Коробщиковский
|Распределительный газопровод д. Деево
|Распределительный газопровод с. Флорищи
|Распределительный газопровод д. Левашово
|Распределительный газопровод д. Дьяконово
|Распределительный газопровод д. Фомино
|Распределительный газопровод д. Старая
|Распределительный газопровод с. Коробовщина
|Газопровод межпоселковый от п. Дубки – д. Большое Григорово – д. Новоселка – д. Костеево – с. Есиплево – д. Слобода Кольчугинского района
|Распределительный газопровод д. Большое Григорово
|Распределительный газопровод д. Новоселка
|Распределительный газопровод д. Костеево
|Распределительный газопровод с. Есиплево
|Распределительный газопровод д. Слобода
|Газопровод межпоселковый д.Пенза – д. Ожигово – д. Ольгино – с. Татарово Муромского района
|Распределительный газопровод д. Пенза
|Распределительный газопровод д. Ожигово
|Распределительный газопровод д. Ольгино
|Распределительный газопровод с. Татарово
|Газопровод межпоселковый д. Панфилово – д. Заболотье – д. Большие Горки – д. Малые Горки – д. Лакиброва – д. Овчинино – д. Вороново – д. Желудьево – с. Воскресенье – д. Гостец Петушинского района
|Распределительный газопровод д. Панфилово
|Распределительный газопровод д. Заболотье
|Распределительный газопровод д. Большие Горки
|Распределительный газопровод д. Малые Горки
|Распределительный газопровод д. Лакиброва
|Распределительный газопровод д. Овчинино
|Распределительный газопровод д. Вороново
|Распределительный газопровод д. Желудьево
|Распределительный газопровод с. Воскресенье
|Распределительный газопровод д. Гостец
|Газопровод межпоселковый от д. Рождество – д. Анкудиново – д. Поломны – д. Калинино – д. Караваево Петушинского района
|Распределительный газопровод д. Анкудиново
|Распределительный газопровод д. Калинино
|Распределительный газопровод д. Караваево
|Газопровод межпоселковый д. Теренино – д. Надеждино – д. Ширяево – д. Горицы – д. Чертково – д. Курково – д. Иваньково Селивановского района
|Распределительный газопровод д. Теренино
|Распределительный газопровод д. Надеждино
|Распределительный газопровод д. Горицы
|Распределительный газопровод д. Чертково
|Распределительный газопровод д. Курково
|Распределительный газопровод д. Иваньково
|Газопровод межпоселковый д. Лобаново – д. Делово – с. Дуброво – д. Шульгино – д. Селищи Селивановского района – д. Климово Муромского района
|Распределительный газопровод д. Делово
|Распределительный газопровод с. Дуброво
|Распределительный газопровод д. Шульгино
|Распределительный газопровод д. Селищи
|Распределительный газопровод д. Климово
|Газопровод межпоселковый д. Сулуково – д. Ягодное – д. Лучинское – д. Безводное – д. Даниловка – д. Коверлево – с. Кишлеево – д. Подвязье – д. Бухолово Собинского района
|Распределительный газопровод д. Сулуково
|Распределительный газопровод д. Ягодное
|Распределительный газопровод д. Лучинское
|Распределительный газопровод д. Безводное
|Распределительный газопровод д. Даниловка
|Распределительный газопровод д. Коверлево
|Распределительный газопровод с. Кишлеево
|Распределительный газопровод д. Подвязье
|Распределительный газопровод д. Бухолово
|Газопровод межпоселковый д. Аксеново – д. Натальинка – д. Соколово – д. Станки – д. Новопетрово Судогодского района
|Распределительный газопровод д. Натальинка
|Распределительный газопровод д. Соколово
|Распределительный газопровод д. Новопетрово
|Газопровод межпоселковый от д. Сойма – д. Шипилово – д. Веригино – д. Захарово – д. Клины – п. Ильино – д. Бурлыгино – д. Турово – д. Коняево – д. Климовская Судогодского района
|Распределительный газопровод д. Шипилово
|Распределительный газопровод д. Веригино
|Распределительный газопровод д. Захараво
|Распределительный газопровод д. Клины
|Распределительный газопровод п. Ильино
|Распределительный газопровод д. Бурлыгино
|Распределительный газопровод д. Турово
|Распределительный газопровод д. Коняево
|Распределительный газопровод д. Климовская
|Газопровод межпоселковый д. Гладышево – д. Кондряево Судогодского района
|Распределительный газопровод д. Гладышево
|Распределительный газопровод д. Кондряево
|Газопровод межпоселковый с. Каменка – с. Черкасово Юрьев-Польского района
|Распределительный газопровод с. Каменка
|Распределительный газопровод с. Черкасово
Сергей Андреев
Фото пресс-службы администрации Владимирской области