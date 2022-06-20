Александр Авдеев и Алексей Миллер договорились о дополнительной газификации Владимирской области  

Программу газификации Владимирской области расширили. В ближайшие четыре года планировалось провести природный газ в 187 деревень, сёл и посёлков региона. Теперь этот список увеличили до 288. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Дополнение к Программе развития газоснабжения и газификации Владимирской области на период 2021-2025 годы.

Плюс сто один

Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Дополнительная газификация свыше ста населённых пунктов Владимирской области оценивается в 3,58 млрд рублей.

Дополнительно «Голубое топливо» придёт в деревни и сёла 13-ти районов области.

— До 2026 года сверх запланированного построим более 680 км газовых сетей, в том числе газопровод Ефремово – Афанасово в Киржачском районе. Об этом меня недавно просили местные жители. Кроме того, проведём газ в несколько поселений национального парка «Мещёра». Всего возможность использовать природный газ на коммунальные нужды получат ещё более 9,5 тысячи домовладений и 27 котельных. Это будет очень сложный проект, но уверен, мы его реализуем! – подчеркнул Александр Авдеев.

Общий объем финансирования Программы развития газоснабжения и газификации Владимирской области на период 2021 — 2025 годов — 12,5 млрд рублей (в том числе 8,6 млрд рублей из средств ПАО «Газпром»). Это в 3,5 раза больше финансирования программы 2016 – 2020 годов.

Изначально Программа предусматривала строительство более 1500 км газовых сетей и газификацию 187 населённых пунктов области. Одно это позволяло подтянуть природный газ на коммунальные нужды более чем 17,5 тысячам домовладений и 88 котельным. Сейчас цифры скорректируют в сторону увеличения.

Какие населённые пункты дополнительно газифицируют