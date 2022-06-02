Александр Авдеев: «Для Мурома ближайшее десятилетие станет этапом опережающего развития»

Муром — город самостоятельный, серьёзный. Он старше Владимира, до него далеко, там свой уклад жизни и менталитет. Вот и Александров как бы в стороне, но он тяготеет к Москве, а Муром — сам по себе Муром, свой собственный. Глава региона Александр Авдеев во время рабочего визита оценил этот город с точки зрения его удобства для жизни и привлекательности для туристов.

Центр с выходом на Оку

Сейчас в Муроме реализуют целый ряд проектов благоустройства. В частности, обновляют историческое ядро города. Ремонта там не было уже довольно порядочно.

— «Подустали» и скверы, и улицы, и площади, и набережная, — изысканно описала состояние муромского центра пресс-служба областной администрации. — Насколько важны эти объекты для горожан — продемонстрировало активное онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда»: в прошлом году муромляне поддержали целый ряд объектов центра города, сегодня на них ведутся работы.

Александр Авдеев проверил, как реконструируют Троицкую площадь. Её должны замостить тротуарной плиткой, установить малые архитектурные формы, скамейки и урны. Само собой, наладить освещение, озеленить территорию и ещё — отремонтировать водоразборную колонку.

Срок окончания работ – 1 июля.

Также в Муроме благоустраивают территорию на перекрестке улиц Московской и Льва Толстого. Там множество достопримечательных мест, сквер и набережная Оки. Все эти объекты тоже должны подготовить к началу июля.

А ещё у руководства округа и региона есть другие амбициозные планы, в числе которых — создать Центр пляжных видов спорта на улице Набережной.

— Александр Александрович поддержал инициативу сделать Муром опорным, базовым центром по волейбольному направлению и предложил дополнить список пляжным футболом и другими видами пляжного спорта, которые сегодня динамично развиваются, — рассказал глава округа Муром Евгений Рычков.

Самое романтичное место города — набережную реки Оки планируют сделать ещё красивее, а рядом могут появиться гостиницы, развлекательные и спортивные объекты.

— Необходима единая концепция, возможно, питерского формата — с учётом вида с воды. Это будет очень востребовано, — отметил Александр Авдеев.

Туристы ждут

Глава региона посетил также Дом Зворыкиных. Это одна из главных достопримечательностей города. Около десяти лет на реконструкции. Ведётся она поэтапно.

— Здание историческое, реставрация непростая, поэтому больше важны не сроки, а качество, — прокомментировал Евгений Рычков.

Большой объём работ уже провели, но до окончания очень далеко. Объект требует серьёзных денежных вливаний. И, несмотря на то, что из областного бюджета средства выделяют ежегодно (только в этом году — порядка 70 миллионов рублей), для скорого завершения масштабного проекта этого не достаточно.

— Чтобы ускорить реконструкцию, рассчитываем привлечь федеральные средства. В Министерство культуры уже направлена заявка на 260 миллионов рублей, – сообщил Александр Авдеев.

Владимирская область сейчас делает ставку на развитие туризма. Она победила в конкурсном отборе Ростуризма и получила субсидию более 105,5 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры.

Плюс здоровье

В ходе рабочей поездки глава региона побывал на строительстве поликлинического отделения Детской больницы округа Муром. Новый объект поможет решить застарелую проблему нехватки площадей для приёма маленьких пациентов.

В составе учреждения – стационар на 80 коек, поликлиническое отделение и 8 педиатрических кабинетов в районе. Количество прикреплённого населения – свыше 23 тыс. детей.

— Сейчас поликлиническое отделение размещается сразу по трём адресам, но кабинетов всё рано не хватает: педиатры и узкопрофильные специалисты вынуждены вести приём в несколько смен, условия в помещениях оставляют желать лучшего. Основное здание поликлиники — на улице Красноармейской — введено в эксплуатацию в 1929 году, – рассказала главврач Татьяна Пивикина.

На замену старому неудобному зданию возводится просторное, комфортное и современное, с плановой мощностью 350 посещений в смену. Глава региона убедился, что работы идут по графику. Новое здание поликлиники должно быть введено в эксплуатацию в 2023 году.

— Уверен, для Мурома ближайшее десятилетие станет этапом опережающего развития. Трасса М-12, строительство которой сейчас доставляет столько неудобств, после запуска совершенно по-другому представит город на туристической карте области и страны. Муром предстанет с новой стороны и с исторической, и с культурной, и с рекреационной точек зрения, — подчеркнул Александр Авдеев.

Он отметил и наличие крепкого промышленного потенциала. Даже те предприятия, которые в предыдущие годы потеряли в динамике, сейчас набирают обороты. А с новой логистикой и коммуникациями для Мурома это огромный шанс быстро развиваться.