Агротуризм в Петушинском и Собинском районах запустят при бюджетной поддержке

Агроусадьба «Петрушино» в Собинском районе и агропарк «Грибово» — в Петушинском получили от Минсельхоза гранты на общую сумму 19 миллионов рублей на развитие. Там построят гостевые домики со всеми удобствами. Создадут инфраструктуру для рыбалки. Будут и лежаки с беседками. С 11 июля департамент сельского хозяйства ждет новых заявок от аграриев.

Природа и цивилизация

Минсельхоз РФ проводил конкурс на грант «Агротуризм» в мае. Итоги подвели на днях. «Агротуризм» — это новая мера поддержки малого агробизнеса. Предприятия из Собинского и Петушинского районов оказались в числе лидеров.

— Наши земляки достойно представили свои бизнес-планы дальнейшего расширения и оптимизации аграрных туристических предприятий и заняли 3 и 21 места среди проектов развития сельского туризма, отобранных для предоставления гранта «Агротуризм» в 2022 году из 85 проектов, представленных со всей России, — сообщили в администрации области.

Домики будут в русском стиле с деревянной избой и конусной крышей.

Аграрии позаимствовали европейскую концепцию купольного глэмпинга. Отдых на природе будет цивилизованным — ко всем домикам подключат коммуникации, обеспечат мебелью, кухонными и банными принадлежностями.

— Средства представляются заявителю на реализацию проекта. Им может являться сельхоз и товаропроизводитель, который осуществляет деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации. Он обязуется реализовать представленный бизнес-план, — пояснил начальник отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе департамента сельского хозяйства Роман Аликебедов.

О новой форме поддержки аграриев чиновник рассказывал на онлайн-совещании по мерам поддержки КФХ. Ранее «Призыв» уже рассказывал о предоставлении субсидии на покупку коров, автолавок и производство борщевого набора.

Можно попробывать

С 11 июля департамент сельского хозяйства снова ждет заявки от авторов проектов агротуризма. Сумму до 3-х миллионов рублей получит тот, кто готов вложить 10% от сметы в реализацию проекта, до 5 миллионов рублей — 15%, до 8 миллионов рублей — с софинансированием не менее 20%, до 10 миллионов — не менее 25%. В общем, свои вложения тоже должны быть на внушительную сумму.

— Очень важно на этапе подготовки документов изучить назначение земельного участка. Можно ли на нем строить. Подходит ли он под сельхозтерриторию. Это же целевой проект — именно агротуризм, — уточнил Роман Аликебедов.

В департаменте сельского хозяйства поясняют, что направлений для расходования федеральных грантов предостаточно: приобретение, реконструкция, подключение оборудования и коммуникаций, покупка инвентаря, снаряжения, благоустройство территории, в том числе парковки, освещение.