Агротуризм в Петушинском и Собинском районах запустят при бюджетной поддержке

Откроют палатки-домики со всеми удобствами
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Агроусадьба «Петрушино» в Собинском районе и агропарк «Грибово» — в Петушинском получили от Минсельхоза гранты на общую сумму 19 миллионов рублей на развитие. Там построят гостевые домики со всеми удобствами. Создадут инфраструктуру для рыбалки. Будут и лежаки с беседками. С 11 июля департамент сельского хозяйства ждет новых заявок от аграриев.

Природа и цивилизация

Минсельхоз РФ проводил конкурс на грант «Агротуризм» в мае. Итоги подвели на днях. «Агротуризм» — это новая мера поддержки малого агробизнеса. Предприятия из Собинского и Петушинского районов оказались в числе лидеров.

Наши земляки достойно представили свои бизнес-планы дальнейшего расширения и оптимизации аграрных туристических предприятий и заняли 3 и 21 места среди проектов развития сельского туризма, отобранных для предоставления гранта «Агротуризм» в 2022 году из 85 проектов, представленных со всей России, — сообщили в администрации области.

Домики будут в русском стиле с деревянной избой и конусной крышей.

Аграрии позаимствовали европейскую концепцию купольного глэмпинга. Отдых на природе будет цивилизованным — ко всем домикам подключат коммуникации, обеспечат мебелью, кухонными и банными принадлежностями.

Средства представляются заявителю на реализацию проекта. Им может являться сельхоз и товаропроизводитель, который осуществляет деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации. Он обязуется реализовать представленный бизнес-план, — пояснил начальник отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе департамента сельского хозяйства Роман Аликебедов.

О новой форме поддержки аграриев чиновник рассказывал на онлайн-совещании по мерам поддержки КФХ. Ранее «Призыв» уже рассказывал о предоставлении субсидии на покупку коров, автолавок и производство борщевого набора.

Можно попробывать

С 11 июля департамент сельского хозяйства снова ждет заявки от авторов проектов агротуризма. Сумму до 3-х миллионов рублей получит тот, кто готов вложить 10% от сметы в реализацию проекта, до 5 миллионов рублей — 15%, до 8 миллионов рублей — с софинансированием не менее 20%, до 10 миллионов — не менее 25%. В общем, свои вложения тоже должны быть на внушительную сумму.

Многодетные заводят небольшое подворье

Очень важно на этапе подготовки документов изучить назначение земельного участка. Можно ли на нем строить. Подходит ли он под сельхозтерриторию. Это же целевой проект — именно агротуризм, — уточнил Роман Аликебедов.

В департаменте сельского хозяйства поясняют, что направлений для расходования федеральных грантов предостаточно: приобретение, реконструкция, подключение оборудования и коммуникаций, покупка инвентаря, снаряжения, благоустройство территории, в том числе парковки, освещение.

Фото village-eco.com и администрации Владимирской области 

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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