Аграрии Кольчугинского района надеются на поддержку и хорошее лето

Кольчугинский район в флагманы АПК Владимирской области записать трудно. Всё же не Ополье — почвы беднее, хозяйств меньше, да и исторически кольчугинцы больше тяготели к промышленности, чем к сельскому труду. Но в последнее время здесь появились интересные формы хозяйствования, которые при должной поддержке могут развиваться, и устоявшее в трудные годы самое крупное сельхозпредприятие района — ООО АПК «Воронежский» — имеет хороший потенциал.

Деньги вовремя

Название «Воронежский» помнят с советских времён. Потому как для владимирского уха оно звучит непривычно: где Воронеж, а где мы? Но ничего странного здесь нет. В 1970-х комплекс для крупного рогатого скота возводили студенческие отряды и строители из Воронежской области. Потому так и назвали.

Кстати, наши любители современной истории писали, что и владимирские студенты трудились на Воронежской земле — строили объекты сельского хозяйства. Мы заглянули в список предприятий этого южного региона — не осталось ли в тамошней топонимике следа наших земляков? Увы, нет. Нашли только крестьянское хозяйство «Владимирское» в селе Лизиновка. Но это, скорее всего, от имени владельца — Заскалько Владимира Николаевича.

А если без лирики, то в «Воронежском» сейчас жаркая пора. Хозяйство, занимающееся мясным животноводством, готовит и кормовую базу. Посадили люцерну, зернофуражные и силосные культуры. Люцерна уже выросла, сейчас идёт уборка.

— В этом году существенно увеличили посевные площади, — сообщил генеральный директор предприятия Евгений Груздков. — Всё сделали вовремя. Состояние посевов – отличное. Погода тоже благоприятствует. Так что надеемся на хороший урожай.

По растениеводству ситуация в этом хозяйстве отвечает общей тенденции по региону. Во Владимирской области уже девять районов приступили к заготовке грубых и сочных кормов. На сегодняшний день скошены 20 тысяч га кормовых культур, заготовлено около 100 тысяч тонн сенажа и силоса.

Начавшаяся неделя — дождливая, но после относительно жаркого периода и дожди нужны. Тем более, конец июня снова обещают тёплым и солнечным. Так что, в принципе, небесная канцелярия селянам пока помогает. И общий тренд в регионе — на развитие сельского хозяйства — тоже сказывается.

— Посевные площади во Владимирской области увеличили в этом году по сравнению с 2021-м более чем на пять тысяч гектаров, — сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов. — Глава региона Александр Александрович Авдеев поставил задачу ежегодно наращивать объём ввода в оборот земли сельхозназначения, и есть целевые показатели.

В решении задачи используется несколько инструментов: стимулирование хозяйств, работающих на земле и расширяющих пахотные поля, и, наоборот, меры воздействия к недобросовестным собственникам, а также возврат бесхозных участков, которых в области тоже хватает.

Что касается поддержки — общая сумма, выделенная на АПК Владимирской области, составила более 1,8 миллиарда рублей. Причём более миллиарда уже перечислили хозяйствам: на подготовку к посевной, закупку горючего и ГСМ, удобрений и т.д. И это дало свой эффект.

— Если раньше был вал обращений сельхозпредприятий за краткосрочными кредитами, то теперь это тоненький ручеёк. В основном, благодаря своевременному финансированию, все хозяйства с текущими трудностями справляются, — сказал Константин Демидов.

Кстати, по итогам апрельской встречи руководства региона с аграриями в Суздале, на развитие малых форм хозяйствования в области дополнительно выделили 100 миллионов рублей. И это дало возможность расширить поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств. Они работают и в Кольчугинском районе.

Летающие и водоплавающие

Фермерское хозяйство многодетной семьи Шорониных — пасека. Из обычного увлечения пчеловодство стало существенной статьёй семейного дохода. А началось всё, можно сказать, со случая. Ещё в прежние времена глава семьи, Игорь Юрьевич, выиграл в спортлото палатку. Туризмом он не увлекался, но выигрыш можно было обменять на что-то другое. Выбрал ульи. И пошло-поехало.

Сейчас на пасеке Шорониных 50 пчелосемей. А будет — больше. Игорь Юрьевич с супругой — настоящие энтузиасты своего дела. Помогают и дети, причём старший сын уже завёл свою пасеку. Со сбытом тоже проблем нет. В сезон люди записываются в очередь.

В этом году КФХ Шорониных прошло конкурсный отбор и получит грант на развитие хозяйства.

Шоронин-старший строит планы: на покупку новых ульев, на обустройство помещения для них, чтобы пчёлы комфортно перезимовали, на многое другое, с чем связана хлопотливая работа пасечника. Государственная поддержка, надеемся, сделает эти планы реальными.

А подопечные КФХ Умаровых — не летающие, а водоплавающие. Это рыбы, причём ценных сортов. О том, как зарождалось и развивалось это хозяйство, «Призыв» рассказывал в прошлом году.

Сейчас у хозяйства — начало нового сезона. Там идёт ремонт водоёмов и доращивание малька осетровых пород для зарыбления. Новые планы — есть, но пока о них говорить рано. Когда всё сложится, обязательно сообщим.

Свой бренд

Пищевая промышленность тоже важная составляющая агропрома. Мало произвести, нужно переработать сырье и подать на стол потребителю в виде готового продукта. Ту «молочку», которую производят в Кольчугино, владимирцы могут найти не везде. Её продают только в нескольких торговых точках областного центра. В основном, партии уходят в столицу. Но, даже увидев, трудно догадаться, что это сделано в городе металлургов. Поскольку бренд называется — «Родной Киржач».

Именно так. В Кольчугино находится площадка Киржачского молочного завода. Более того, она входит в пятёрку самых крупных переработчиков молока Владимирской области.

— Здесь занимаются модернизацией производства, внедряют современные автоматизированные технологии, увеличивают объёмы переработки молока, — написал в своей странице в соцсетях Константин Демидов после поездки на предприятие.

Новая линейка под брендом «Родной Киржач» выпускается с прошлого года.

В ассортименте предприятия — традиционные продукты: молоко, кефир, творог, ряженка, йогурты с самыми разными наполнителями и т.д. За экзотикой здесь не гонятся и, скорее всего, правильно. По исследованиям маркетологов, последний тренд российских потребителей — ориентация на знакомые с детства продукты, которые ассоциируются со здоровым питанием и, соответственно, со здоровьем.

Директор департамента сельского хозяйства выразил надежду, что «Родной Киржач» станет и региональным брендом. То есть жители Владимирской области гарантированно смогут найти его и на наших прилавках. Но это, конечно, по желанию самих производителей.

— В целом, все предприятия работают в штатном режиме, проблем в текущей экономической ситуации не имеют, — поделился Константин Демидов итогами этой рабочей поездки в Кольчугинский район.

Это вовсе не значит, что ситуация в сельском хозяйстве муниципального образования — идеальная. В районе много брошенных земель, хозяйств, способных их обрабатывать — наоборот, мало, и фермеров, таких, как Шоронины или Умаровы, должно быть больше в десятки раз. Тогда, вероятно, о Кольчугинской земле можно будет говорить, что она благополучна в плане сельского хозяйства. Но примеры, которые сегодня имеются, и нацеленность руководства области на развитие села, даёт надежду на хорошее будущее отрасли. Тем более, сейчас, в условиях санкций, это просто вопрос выживания.