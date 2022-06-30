72 будущих педагога закончили колледжи с красными дипломами

72 выпускника колледжей Владимирской области в этом году закончили обучение по направлению «Образование и педагогические науки» на отлично. Будущим учителям вручили красные дипломы в торжественной обстановке. Церемония состоялась в музейном центре «Палаты».

Праздничным подарком для выпускников-отличников стал бал, организованный сотрудниками Владимиро-Суздальского музея–заповедника.

Где обучают

Педагогическое образование востребовано в нашем регионе, учителей в школах не хватает. Получить педагогическую специальность среднего звена можно на базе колледжей: Владимирского и Муромского педагогических, Петушинского промышленно-гуманитарного, Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного и Гусь-Хрустального технологического им. Г.Ф. Чехлова. По направлению «Образование и педагогические науки» там учится более 1000 студентов.

В этом году четыре профессиональные образовательные организации области выпускают 504 будущих преподавателя и воспитателя образовательных организаций:

— 127 учителей начальных классов,

— 17 -учителей изобразительного искусства,

— 82 — преподавателя физической культуры,

— 23 – учителя музыки,

— 43 — специалиста в области коррекционной педагогики,

— 14 – специалиста по дизайну,

— 199 — воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

По статистике каждый шестой педагог имеет среднее профессиональное педагогическое образование.

Удержать кадры

Молодые учителя помогают частично исправить дефицит кадров в регионе. Ежегодно в школы области приходят от 200 до 250 выпускников колледжей и вузов. И главная задача — их удержать.

Учебные учреждения вынуждены бороться за педагогов. Одни обещают частичную оплату расходов на коммунальные услуги, другие напоминают про продолжительный летний отпуск, досрочный выход на пенсию.

Чтобы хоть как-то решить проблему, действует программа «Земский учитель». Победители проекта заключают контракт на работу в школе и получают миллион рублей. Ранее «Призыв» рассказывал, что в этом году на эту выплату могут рассчитывать шесть учителей.