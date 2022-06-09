40 километров М-7 «Волга» во Владимирской области разделят противоослепляющими экранами

Дороги Владимирской области продолжают оборудовать противоослепляющими экранами. Они появятся еще на 40 километрах трассы М-7 «Волга». Это Южный обход Владимира и наиболее опасные отрезки дороги от Сенинских двориков до Гороховца, где в ночное время периодически происходят ДТП.

Экраны представляют собой щитки высотой 90 см и шириной 22 см со светоотражающими катафотами на каждой стороне. Они сделаны из ударопрочного стеклопластика, устойчивого к перепадам температуры и не подверженного выгоранию.

— В 2022-2023 годах ими планируется оснастить участки с 216-го по 222-ой километр (обход Владимира) и наиболее опасные отрезки дороги с 247-го по 340-ой километр, где периодически в ночное время происходят ДТП. Общая протяженность участков, которые оснастят экранами, составит 40 км, — уточнили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

40 километров трассы М-7 «Волга» станут комфортнее и безопаснее.

Принцип работы

Противоослепляющие экраны предназначены для защиты водителей транспортных средств от слепящего действия светового потока. Он создаётся фарами автомобиля при встречном разъезде в темное время суток. Данные элементы блокируют свет от фар встречных автомобилей, падающий под углом до 18 градусов. Дело нужное и важное, учитывая, какой сейчас высокий трафик движения грузового и легкового транспорта в ночное время.

Противоослепляющие экраны применяются на многополосных автомобильных дорогах с разделительной полосой, где отсутствует стационарное электрическое освещение.

Напомним, в прошлом году на Южном обходе Владимира уже устанавливали противоослепляющие экраны. Они появились с 184-го по 216-ый километры. Экраны разместили на расстоянии 67 см друг от друга. На новые меры безопасности на трассе потратили 100 миллионов рублей.