34 миллиона рублей добавили на разметку и асфальт во Владимире

Из-за резкого роста цен на дорожные материалы Центр управления городскими дорогами Владимира не смог купить термоплатик, пескосоляную смесь и щебень в необходимом объеме. К концу первого месяца лета все запасы исчерпались. А впереди еще много работ.

Запасов — на неделю

Дорожные проблемы и перспективы обсуждали на бюджетном комитете горсовета. Новый замглавы Олег Круглов представил депутатам подробную калькуляцию дополнительных расходов:

— В связи увеличением объема работ и количества обращений жителей необходимо также дополнительное приобретение материалов для ямочного ремонта струйно-инъекционным методом. В бюджетной смете учреждения на 1 января текущего года план на закупку материалов для ямочного ремонта составил 3,7 миллионов рублей: эмульсия битумная – 90 тонн, щебень гранитный – 300 тонн. Фактически приобретено: эмульсия битумная 81 тонна, щебень гранитный 208 тонн. Уменьшение объемов закупки обусловлено ростом цен на эмульсию и щебень соответственно на 11% и 43%.

Запасов осталось на неделю. Для обеспечения работ до конца текущего сезона требуется еще 70 тонн эмульсии и 1000 тонн гранитного щебня на сумму 7,6 миллионов рублей.

Для завершения работ по нанесению разметки необходимо дополнительно 4,2 миллиона рублей.

На пешеходные переходы, стоп-линии и разметку на дамбе через реку Клязьма наносят термопластик. Общая потребность — 80 тонн, а купили только половину. К учебному году все 651 «зебры» надо будет обновлять. От видимости перехода зависит безопасность детей. Так что на этих мероприятиях деньги не экономят.

Термоплатик, к тому же, более надежный материал для разметки, чем краска. А в осенне-зимний период особенно важно иметь на дорогах заметную разметку.

— В целях проведения мероприятий по ограничению парковки транспортных средств на Коммунальном спуске, Вокзальном спуске, участке проспекта Ленина, Промышленном проезде, проспекте Строителей, Суздальском проспекте, улицах Чайковского, Красноармейская, Мира, Верхняя Дуброва, Нижняя Дуброва, Безыменского, Комиссарова, Егорова требуется установка порядка 822 единиц дорожных знаков и 300 стоек на сумму 1,811 миллиона рублей, — перечислил Олег Круглов.

Нужна техника

Последние пару лет мэрия ведет планомерную борьбу с припаркованным транспортом. Жителей заставляют пересаживаться на общественный транспорт не из-за улучшения качества обслуживания пассажиров, а из-за ограничений на парковку личных автомобилей. При этом альтернативу не предлагает.

По традиции, на летних комитетах горсовета зашла речь и о зимней уборке дорог и тротуаров. Нужно закупать пескосоляную смесь и реагент «Галит» для подсыпки центральных улиц и остановок общественного транспорта. Последний серьезно подорожал, но от расходов не отказались. Нужно 2,4 тысячи тонн. Цена тонны – 6,9 тысяч рублей. На промышленную соль готовы потратить 16,3 миллиона рублей.

А вот с покупкой автопарка ЦУГД, пусть даже в лизинг, медлят. Комбинированные дорожные машины, грейдеры и погрузчики экстренно необходимы для качественной зимней уборки дорог Владимира. Депутаты горсовета ранее уже предлагали чиновникам сделать расчет и выделить средства. Но ни тогда, ни сейчас на новые траты мэрия не идет. Будет ремонтировать имеющуюся технику до упора.

В феврале горсовет уже вносил корректировки в бюджет, добавляя ЦУГД 40 миллионов рублей на запчасти и дорожные материалы. Вот и сейчас еще дали 34 миллиона, чтобы перекрыть насущную проблему. А на перспективу пока ничего нет. Но, возможно, после того, как у мэрии освободятся средства от обслуживания коммерческих кредитов («Призыв» писал о замене их на бюджетные), появятся и планы на обновление автопарка ЦУГД.