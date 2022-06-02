33 пляжа Владимирской области оборудовали к купальному сезону

Накануне, 1 июня, во Владимирской области стартовал купальный сезон. Пока вода в водоемах еще холодная, муниципалитеты готовят места для массового отдыха людей на воде. На данный момент оборудовали 33 пляжа, но список будет дополняться. Дело в том, что ряд муниципалитетов решили отсрочить начало купального сезона. Во Владимире, например, купаться официально разрешат с 15 июня.

Пляжи проверяют

В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области пояснили, что на 1 июня несколько муниципалитетов не подали декларации-заявки. Например, Владимир пока не заявил ни одного пляжа на согласование.

В мэрии говорят, что в областном центре купальный сезон из-за прохладного мая начнется позже обычного — с 15 июня. Сейчас вода в водоемах города прогрелась примерно до 12-15 градусов. Это мало! Оптимальным для купания считается прогрев воды до 20-22 градусов выше нуля.

— Места для пляжного массового отдыха, оборудованные спасательными постами и необходимой для отдыха инфраструктурой (кабинки для переодевания, скамейки, грибки, песочницы, туалеты) будут подготовлены на водоемах Семязино, Содышка, Глубокое и реке Клязьме, — говорится на сайте мэрии.

Пока в области готовы к работе 33 места для отдыха на воде.

Больше всего оборудованных мест — в Вязниковском районе. Там подали сразу семь деклараций-заявок. Работу по подготовке пляжей продолжают. Поэтому в течение первых летних дней список обновят. Для сравнения, год назад в регионе действовали 47 официальных пляжей.

В регионе еще есть 29 так называемых «диких» пляжей. Они пользуются популярностью среди отдыхающих. Там планируют организовать работу мобильных спасательных постов.

Важные правила

Спасатели напоминают жителям Владимирской области о том, что купание в необорудованных для этого местах категорически запрещено. Это опасно для жизни и здоровья, поскольку на таких объектах отсутствует стационарный спасательный пост, не обследовано дно и может быть небезопасный рельеф.

Сотрудники МЧС настоятельно просят не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, при плохом самочувствии и в необорудованных местах.