16 колодцев и переезд делают на Большой Нижегородской

На магистраль по улице Большая Нижегородская во Владимире пришел большой ремонт. Ведут комплексные работы с гарантией от 4 до 10 лет. За счет чего на участке дороги повысят безопасность всех участников: пешеходов, автомобилей и автобусов, а также железнодорожного транспорта.

Сдадут до 15 июля

Капитальный ремонт участка улицы Большая Нижегородская вдоль домов №№ 71-77 производит ООО «ВладСК». Муниципальный контракт на сумму более 18 миллионов рублей подписали в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы должны завершиться не позднее 15 июля.

— На пересечении автомобильной дороги с железнодорожным переездом уже выполнено устройство выравнивающего слоя высотой порядка 15 см, сейчас производится укладка асфальта. После окончания работ проезжая часть и железнодорожные пути будут расположены на одном уровне, что позволит избавиться от одной из проблемных «точек торможения» на загруженной магистрали и увеличить ее пропускную способность, — сообщил директор ООО «ВладСК» Александр Борисов.

В рамках контракта будет также отремонтированы тротуары с установкой нового бортового камня от поворота на «Точмаш» до остановки общественного транспорта «Владимирский химический завод».

В техническом задании к контракту весьма внушительный список работ.

Здесь установят консоли для дублирующих дорожных знаков пешеходного перехода, а также поставят 96 секций ограждения. На консоли гарантия установлена всего на год, а вот на знаки — 10 лет. На асфальтобетон — 4 года, а на ограждение — 5 лет.

Дорога и тротуары

Площадь работ на проезжей части — 7,6 тысячи квадратных метров. На ней уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон повышенной прочности, готовый к интенсивным нагрузкам.

На тротуаре площадью 4,2 тысячи квадратных метров асфальт будет попроще, но и проходимость другая. Также в списке ремонт 16 водопроводных и ливневых колодцев, а также регулировка высотного положения крышек 5 колодцев.

Ранее «Призыв» сообщал, что активные работы по нацпроекту проводятся по многих межмуниципальным и районным дорогам. Половину контрактов выполняет госпредприятие ДСУ-3. Подрядчик запустил все 10 асфальтовых заводов, чтобы обеспечить всех необходимыми и качественными дорожно-строительными материалами.