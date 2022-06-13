13 школьников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Во Владимирской области 13 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии. По литературе стобалльник только один. Итоги части выпускных испытаний озвучили в департаменте образования.

Первые результаты

Известны результаты экзаменов по географии, химии, литературе основного периода ЕГЭ-2022. В ведомстве отмечают, что большинство выпускников региона получили результаты, достаточные для поступления в российские вузы.

ЕГЭ по химии в основной срок сдавали 669 участников, из которых 141 показал результаты в диапазоне 81-100 баллов. Наивысший результат продемонстрировали 13 человек. Всего в стране 664 стобалльника по химии. Средний тестовый балл по этому предмету во Владимирской области составил 60,0.

Результаты по литературе и географии скромнее.

ЕГЭ по литературе в этом году во Владимирской области сдавали 304 человека. Из них 32 участника набрали 81-100 баллов, стобалльный результат – только у одного выпускника. Средний тестовый балл составил 57,0.

Участниками ЕГЭ по географии в регионе стали 76 человек. Стобалльников среди них не оказалось. Средний тестовый балл по этому предмету составил 52,0.

Как уточнили в региональном департаменте образования, в этом году выпускники сдают ЕГЭ с акцентом на практическое применение полученных в школе знаний.

— В этом году ЕГЭ впервые проводится на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Им установлены новые подходы к общему образованию: не просто заучивание фактов, дат, формул, теоретических знаний, а их практическое применение, — подчеркнули в ведомстве.

Впереди информатика

А пока испытания для выпускников школ продолжаются. Сегодня и завтра пройдут испытания по иностранным языкам (устная часть). На два дня также поделили сдачу ЕГЭ по информатике и ИКТ — 20 и 21 июня.

С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. Дополнительный период проведения ЕГЭ пройдет с 5 по 20 сентября.

В этом году ЕГЭ будут сдавать 1628 выпускников школ Владимира. Всего же по области испытания пройдут 5618 юношей и девушек.