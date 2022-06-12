12 надземных переходов установят на трассе М-7 во Владимирской области

На трассе М-7 «Волга» во Владимирской области появятся новые надземные переходы. Всего их будет 12. Переходы позволят пешеходам без риска пересекать оживленную автомагистраль и обеспечат безостановочное движение автомобилей.

Где это будет

Работы по установке двенадцати быстровозводимых модульных надземных переходов запланированы на 2022-2024 годы, уточнила пресс-служба Упрдор «Москва — Нижний Новгород». В текущем году искусственное сооружение появится на 160-м км в селе Ворша Собинского района.

В 2023-м аналогичные объекты сделают у поворота на деревню Ючмер Петушинского района, в деревне Сенино Ковровского района, у деревень Лихая Пожня, Коурково, Чудиново, и Болымотиха Вязниковского района.

Еще через год переходы появятся в Гороховецком районе: в деревнях Митино, Крутово, Слободищи и на 335-м километре в Гороховце.

Надземные переходы исключат ДТП с наездами на пешеходов.

Удобно и безопасно

Модульные пешеходные переходы оборудуют стационарным освещением, видеонаблюдением, подъемными платформами для маломобильных граждан и системой связи с диспетчером. От дождя и снега пешеходов защитит светопрозрачное ограждение из монолитного поликарбоната.

На лестничных сходах обустроят пандусы. Высота пролетного строения над проезжей частью – не менее 5 метров. Модульные переходы удобны в эксплуатации. При необходимости их можно разобрать и переместить на другой участок дороги.

В настоящее время на федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской и Нижегородской областях функционируют 58 безопасных пешеходных переходов: надземных — 53 и подземных — 5. В местах их функционирования количество ДТП с участием пешеходов сведено к минимуму, уточнил Упрдор.

Ранее «Призыв» рассказывал, что проблемные участки федеральных трасс М-7 и Р-132 во Владимирской области станут светлее и безопаснее. Дорожники проведут масштабные работы по обновлению электроосвещения.

Также на федеральных трассах появятся комплексы метеоконтроля и учета интенсивности движения. Оборудование позволит повысить безопасность, а также отслеживать состояние дорог. В зависимости от ситуации на сложные участки будут посылать дорожную технику.