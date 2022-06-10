10 пешеходных зон появятся в селах и деревнях области до конца года

Десять пешеходных зон, шесть общественных пространств, а также детские и спортивные площади появятся в селах и деревнях Владимирской области до конца 2022 года. Средства на благоустройство территорий в сельской местности выделили централизованно. Пешеходные зоны обустроят в населенных пунктах Гороховецкого, Камешковского, Кольчугинского, Меленсковского, Муромского, Собинского районов.

Новые проекты

— Глава региона Александр Авдеев выделил дополнительно 40 миллионов рублей на проекты в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области». Благодаря этому в 2022 году в сельских населенных пунктах региона реализуют 46 проектов благоустройства, — пояснил директор департамента сельского хозяйства области Константин Демидов.

По заявкам муниципалитетов построят в селах и деревнях детские и спортивные площадки, проведут наружное освещение и поставят ограждения в существующих парках. Отдельное внимание — устройству площадок накопления твердых коммунальных отходов. В деревнях и селах сделают цивилизованные места сбора мусора с евроконтейнерами, в том числе с педалями и крышкой.

Недавно по программе открыли новый Дом культуры в селе Рождествено Собинского района.

— В клубе действуют 18 кружков и любительских объединений, количество участников которых составит не менее 262 человек. Планируемая посещаемость в 2022 году 7108 человек, — сообщил Константин Демидов.

Спорт и жилье

Изначально на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области» на 2022 год было предусмотрено 226,7 миллионов рублей. Из них на региональный проект «Благоустройство сельских территорий» — 29,4 миллиона рублей. Спортплощадки и зоны отдыха планировали сделать в 38 сельских территориях.

Население и бизнес также участвуют в финансировании проектов.

Не менее важное направление программы «Комплексное развитие сельских территорий» — предоставление выплат работникам на селе на улучшение жилищных условий. В этом году запланировали средства в сумме 37 миллионов рублей на субсидии 26 семьям, в том числе 8 многодетным. Семь свидетельств уже выделили. Среди участников программы — работники агропромышленного комплекса, социальной сферы, области ветеринарии.