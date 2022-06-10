10-летний мальчик утонул на Клязьме

В Вязниках на реке Клязьма утонул 10-летний ребенок. Случилось это 15 июня, о трагедии официально сообщили вчера. Следственные органы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Четвертое происшествие

По данным Главного управления МЧС России по Владимирской области, с начала летнего периода на водоёмах области уже утонули четыре человека, включая погибшего мальчика.

Следствие проводит проверку.

Ранее «Призыв» сообщал о происшествии в Собинке. В техническом водоеме утонул 26-летний мужчина.

Статистика показывает, что практически всегда взрослые гибнут при купании в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Дети – из-за недосмотра со стороны родителей.

Спасатели напоминают

Сотрудники МЧС обращаются к родителям и законным представителям с призывом не оставлять детей у воды без присмотра и напоминают о важных правилах.

— на воде нельзя в шутку топить приятелей, неожиданно набрасываться на них, дергать плывущих за руки и за ноги, сталкивать в воду;

— к беде ведут споры на дальность заплыва и длительность пребывания под водой;

— при приближении катеров, моторных лодок и иных судов следует проявлять особую осторожность: маленьких детей может захлестнуть волной, а тех, кто находится в воде затянуть под судно;

— небезопасно купаться на не предназначенных для этого предметах, таких как доски, надувные автомобильные камеры и т.п.;

— попав в сильное течение, лучше не плыть против него, а использовать течение, чтобы приблизиться к берегу;

— заходить и прыгать в воду в разгоряченном состоянии опасно: резкий перепад температуры может привести к спазмам сосудов, в том числе головного мозга и сердца;

— нельзя долго находиться в холодной воде и доводить себя до переохлаждения;

— нежелательно купаться раньше, чем через 1,5 — 2 часа после приема пищи.

По итогам купального сезона прошлого года во Владимирской области произошло 36 трагических случаев на воде. Количество погибших аналогичное, среди них шесть детей. Наиболее рискованное место для отдыха на воде — река Клязьма. В прошлом году там произошло 11 трагических случаев. Далее в списке — Ока, Пекша и Колпь, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.