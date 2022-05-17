Жителям 24-х домов Владимира отключили горячую воду

Во Владимире на два дня — 17 по 18 мая — отключили горячую воду в 24-х многоквартирных домах. Они расположены в Октябрьском и Фрунзенском районах. Энергетикам нужно переключить трубопроводы после завершения строительства участка коммуникаций на Рпенском проезде.

Кого отключили

В проект строительства важнейшей для города дороги — Рпенского проезда входит довольная объемная работа по перекладке и устройству новых инженерных сетей. На участке от улицы Мира до Погодина проходят сети связи, тепла, газа, воды, канализации.

Сумма затрат на тепломагистраль составила 24 миллионов рублей.

— Выполнена перекладка 200 погонных метров тепловой сети, пролегающей под проезжей частью строящейся автомобильной дороги. Отремонтированы строительные конструкции, позволяющие выдержать интенсивную нагрузку автомобильного потока. Вновь смонтированные трубопроводы оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети и контролировать режим работы системы теплоснабжения, — сообщила пресс-служба владимирского филиала компании «Т Плюс».

Вот адреса домов, оставшихся без горячей воды:

— Б.Нижегородская 77, 98

— Мира 59, 61, 61-а

— Почаевская 1, 2, 2-а, 2-б

— 1-Пионерская 20, 22-а

— Северная 1, 1-б, 2, 3, 5,7

— Лермонтова 26-б, 26-в, 28-б, 28-в, 30-б, 30-в, 30-г

Другие важные работы

Ранее «Призыв» сообщал о старте гидравлических испытаний на теплосетях, из-за которых также будут проводиться отключения горячей воды. Срок отключений — до двух недель. В первый список попали 150 жилых домов областного центра.

Также во Владимире началась ремонтная кампания на теплосетях. Один из первых объектов — во дворах улицы Горького и на газонах вдоль дороги по Суздальскому проспекту. Еще работы по перекладке теплосетей предстоит выполнить по улицам Усти-на-Лабе, 1-я Пионерская, Фейгина, Верхняя и Нижняя Дубровы, проспект Ленина, Диктора Левитана.

На самом Рпенском проезде темп работ увеличивается. Подрядчик вовсю трудится на мосту — делает опоры и продолжает монтировать подпорную стену у реки Рпень.