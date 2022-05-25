Жительница Гусь-Хрустального района отсудила 23 тысячи рублей за нападение кавказской овчарки

В Гусь-Хрустальном районе местная женщина добилась в суде компенсации морального вреда за нападение собаки. Кавказская овчарка укусила пенсионерку за предплечье. Ущерб взыщут с хозяина животного, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Нападение у магазина

Собака напала на 83-летнюю женщину, когда та выходила из магазина. Животное повалило пенсионерку на землю и укусило за предплечье. Овчарка принадлежит семье владельца данного магазина.

Выгул животного без намордника и поводка – административное нарушение.

— Согласно акту судебно-медицинского исследования у женщины выявлены телесные повреждения в виде ссадины по задней наружной поверхности правого плеча, кровоподтека и мелких ссадин по внутренней поверхности правого плеча, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка установила, что владельцы собаки нарушили закон, допустив нахождение своей собаки в общественном месте без поводка и намордника.

Иск в суд

Прокурор обратился в суд, чтобы защитить права пенсионерки. Решением Гусь-Хрустального городского суда исковые требования прокурора удовлетворены. С ответчиков в пользу пенсионерки взыскали 20 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Еще 3,3 тысячи рублей пострадавшей выплатят в счет компенсации материального вреда.

Ранее «Призыв» рассказывал, как жительница Гусь-Хрустального отсудила 60 тысяч за нападение собаки на своего ребенка. Происшествие произошло на прогулке. Собака укусила мальчика за ногу.