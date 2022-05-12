Жители Сокола в суде оспорили строительство кладбища

Владимирский областной суд удовлетворил иск жителей поселка Сокол Суздальского района. Селяне выступили против строительства нового кладбища. Его планировали разместить в 900 метрах от населенного пункта. Правда, решение суда пока не вступило в законную силу, его могут оспорить.

Против кладбища

Административный иск, который подали местные жители, был рассмотрен накануне, 11 мая, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

Обратившиеся просили признать недействующим генеральный план муниципального образования Боголюбовское, утверждённый решением Совета народных депутатов Суздальского района от 28 апреля 2021 года. Согласно ему примерно в 900 метрах к северу от поселка Сокол должно появиться кладбище.

Жители выступили против захоронений по соседству с посёлком.

По мнению истцов, появление кладбища рядом с поселком не только испортит эстетический облик местности, но и причинит жителям психологический дискомфорт. А также нарушит их право на благоприятную окружающую среду.

Кроме того, селянам, как они утверждают, даже не сообщали о проведении общественных слушаний, а администрация не рассматривала вопрос об установлении санитарно-защитной зоны вокруг будущего кладбища, не проводила исследования о влиянии кладбища на источники питьевой воды в ближайших СНТ.

Жителей поддержали

В итоге Владимирский областной суд полностью удовлетворил иск и признал недействующим утвержденный генплан. Однако решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее «Призыв» рассказывал, что администрация Владимира нашла две площадки под новые кладбища. Одну у микрорайона Лесной, вторую рядом с Бухолово. Первая площадка небольшая — в один гектар. Вторая гораздо крупнее — 52 гектара. Но перспективы устроить захоронения у Лесного более определенные, чем при бухоловском варианте.