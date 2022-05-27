тазик с водой на газу

Жители 226 многоквартирных домов Владимира остались без горячей воды

Ремонт теплосети начался на Красноармейской
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Во Владимире начались масштабные отключения горячей воды. С сегодняшнего дня тазики и водонагреватели потребуются жителям 226-ти домов Октябрьского и Ленинского районов города.

Первым отключили Северо-запад

Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловых сетей на участке в районе улицы Красноармейская,29.

— Будет проводиться установка заглушек и врезка временного шунтирующего трубопровода. Для выполнения работ в период с 27 по 28 мая будет приостановлена поставка тепловой энергии жителям многоквартирных домов,сообщила пресс-служба компании.

Ремонт теплосетей ведется на Благонравова

В список попали дома по улицам Разина, Чапаева, Красноармейская, Пичугина, Ново-Ямская, проспект Ленина, Чайковского, Балакирева, Алябьева, Сурикова.

Срок отключений на время ремонта 1-2 дня, гидравлический испытаний — до 10 дней

Контракт на техническое перевооружение участка теплосети разыграли еще в марте. Стоимость работ — 19 миллионов рублей.

— В соответствии с техническим заданием предусмотрена прокладка трубопроводов с заменой диаметра, перенос узла учета тепла из камеры ТК-106 в павильон задвижек, демонтаж камер, замена строительных конструкций и трубопроводов камеры, строительство непроходного канала под трубопроводы от павильона задвижек до врезки в трубопровод, — сообщили в конкурсной документации.

Большая перемена

В этом году, обещает компания «Т Плюс», обновят оснащение 4-х котельных, переложат 25 километров тепловых сетей (в том числе на улице Чайковского), а также заменят 10 километров тепловой изоляции.

Техническое перевооружение ожидает 23 участка наземных эстакад, 14 распределительных сооружений и пять зданий магистральных теплосетей.

ремонт теплосетей

Полным ходом идут работы на магистральных теплосетях по улице Чайковского. Там, согласно техническому заданию контракта, проложат изолированные стальные трубы, укрепят стыки, установят отводы, проведут промывку и гидроиспытания трубопроводов.

Протяженность участка — 294 погонных метра, стоимость работ — 19,4 миллиона рублей.

Фото «Призыва» 

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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