Жители 226 многоквартирных домов Владимира остались без горячей воды

Во Владимире начались масштабные отключения горячей воды. С сегодняшнего дня тазики и водонагреватели потребуются жителям 226-ти домов Октябрьского и Ленинского районов города.

Первым отключили Северо-запад

Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловых сетей на участке в районе улицы Красноармейская,29.

— Будет проводиться установка заглушек и врезка временного шунтирующего трубопровода. Для выполнения работ в период с 27 по 28 мая будет приостановлена поставка тепловой энергии жителям многоквартирных домов, — сообщила пресс-служба компании.

В список попали дома по улицам Разина, Чапаева, Красноармейская, Пичугина, Ново-Ямская, проспект Ленина, Чайковского, Балакирева, Алябьева, Сурикова.

Срок отключений на время ремонта 1-2 дня, гидравлический испытаний — до 10 дней

Контракт на техническое перевооружение участка теплосети разыграли еще в марте. Стоимость работ — 19 миллионов рублей.

— В соответствии с техническим заданием предусмотрена прокладка трубопроводов с заменой диаметра, перенос узла учета тепла из камеры ТК-106 в павильон задвижек, демонтаж камер, замена строительных конструкций и трубопроводов камеры, строительство непроходного канала под трубопроводы от павильона задвижек до врезки в трубопровод, — сообщили в конкурсной документации.

Большая перемена

В этом году, обещает компания «Т Плюс», обновят оснащение 4-х котельных, переложат 25 километров тепловых сетей (в том числе на улице Чайковского), а также заменят 10 километров тепловой изоляции.

Техническое перевооружение ожидает 23 участка наземных эстакад, 14 распределительных сооружений и пять зданий магистральных теплосетей.

Полным ходом идут работы на магистральных теплосетях по улице Чайковского. Там, согласно техническому заданию контракта, проложат изолированные стальные трубы, укрепят стыки, установят отводы, проведут промывку и гидроиспытания трубопроводов.

Протяженность участка — 294 погонных метра, стоимость работ — 19,4 миллиона рублей.