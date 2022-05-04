Женщины стали лучшими дворниками Владимирской области

Во Владимирской области определили лучших работников жилищно-коммунального хозяйства. Региональный конкурс профмастерства состоялся на базе Владимирского технологического колледжа. В этом году его участниками стали 62 победителя районных конкурсов практически со всей области, а также 21 студент колледжей региона. Любопытно то, что в номинации «лучший дворник» все трое победителей — женщины. А наибольшее мастерство во всех профессиях проявили селивановцы.

Лучшие из лучших

Конкурс профмастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства» провели департаменты ЖКХ и образования Владимирской области. Лучших определили в номинациях: электросварщик, слесарь-сантехник, слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор котельной, дворник и электромонтёр.

Победителей и призёров наградили дипломами и денежными премиями.

По итогам конкурса профессионального мастерства места распределили следующим образом:

в номинации «Лучший электромонтёр»:

I место – Андрей Ратавкин – ООО «Владимиртеплогаз», Селивановский филиал;

II место – Ренат Фехретдинов – ООО «Управдом», г. Камешково;

III место – Евгений Тренин – МУП «Водоканал», Селивановский район;

в номинации «Лучший электросварщик»:

I место – Андрей Смирнов – МУП «Владимирводоканал»;

II место – Дмитрий Лимов – МУП «Водоканал» Селивановского района;

III место – Алексей Игнатов – МУП о. Муром «Водоканал»;

в номинации «Лучший дворник»:

I место – Татьяна Костикова – ООО «ДУК Территория», о. Муром;

II место – Юлия Киреева – ООО «Благоустройство», Селивановский район;

III место – Елена Шурупова – МУП «Александровэлектросеть»;

в номинации «Лучший слесарь-сантехник»:

I место – Дмитрий Степнов – ООО «Инженерные сети», о. Муром;

II место – Александр Марков – МУП «РСУ», г. Петушки;

III место – Алексей Орехов – МУП «Владимирводоканал»;

в номинации «Лучший оператор котельной»:

I место – Александр Гордеев – ООО «ТеплогазВладимир»;

II место – Елена Лукичева – МУП Вязниковского района «Фонд»;

III место – Алексей Игнатьев – ООО «Владимиртеплогаз», Селивановский филиал;

в номинации «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ»:

I место – Александр Михалёв – МУП г. Кольчугино «Коммунальщик»;

II место – Александр Пешев – ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго»;

III место – Александр Казанцев – МУП «Водоканал», Селивановский р-н.

Конкурс с историей

Примечательно, что большая часть победителей этого года – специалисты из Селивановского района. Сразу шесть. Специалисты из этого района заняли призовые места почти в каждой номинации.

Конкурс профмастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального хозяйства» проходит с 2005 года, уже в 18-й раз. За это время за звание лучшего боролись около 1600 специалистов из 150 организаций жилищно-коммунальной сферы всех муниципальных образований региона.

Ежегодно победители конкурса номинируются на звание «Мастер Земли Владимирской». Так, по итогам 2021 года из 13 мастеров 7 – работники сферы ЖКХ, победители областных конкурсов.

Всего же в нашей области на более чем 400 предприятиях ЖКХ работают порядка 30 тысяч человек.