Жалоба ООО «ТОРГПИТ» на действия «Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой» при проведении запроса котировок на поставку оборудования для проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» признана необоснованной

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО «ТОРГПИТ» на действия заказчика и организатора закупки – Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (ГАОУ ДПО ВО ВИРО), по отклонению заявки ООО «ТОРГПИТ» на участие в запросе котировок в электронной форме на поставку оборудования для проведения регионального чемпионата «Абилимпикс».

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела. По итогам рассмотрения дела жалоба ООО «ТОРГПИТ» была признана необоснованной.

«Владимирское УФАС России»