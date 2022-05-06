Жалоба гражданки «М…» на действия организатора торгов – финансового управляющего «К…» оставлена без рассмотрения

Исследовав представленные в дело документы, Комиссия Владимирского УФАС России по рассмотрению дела пришла к выводу, что у Комиссии отсутствуют правовые основания для рассмотрения жалобы гражданки «М…» на действия организатора торгов – финансового управляющего «К…» при проведении торгов в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества должника, являющегося предметом залога ПАО АКБ «ПЕРЕСВЕТ» в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от №135-ФЗ «О защите конкуренции».

«Владимирское УФАС России»