Жалоба гражданина на действия МТУ Росимущества признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба гражданина на действия организатора торгов – Межрегионального территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях при проведении торгов на автомобиль Инфинити FX35 ELEGANCE 2007 года выпуска.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия приняла решение признать жалобу гражданина необоснованной, т.к. в действиях организатора торгов отсутствует нарушение действующего законодательства.

«Владимирское УФАС России»