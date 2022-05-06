Жалоба гражданина «М…» признана необоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России жалоба гр. «М…» на действия организатора торгов – МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях при проведении аукциона по реализации арестованного имущества по извещению, опубликованному на сайте www.torgi.gov.ru: лот № 4 – помещение, назначение: жилое, площадь 30,7 кв.м., кад. № 76:23:010101:90509, адрес: Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 27, кв. 155. Собственник имущества – М., залогодержатель – ООО МКК «ААА Финансовый клуб» признана необоснованной.

«Владимирское УФАС России»