Жалоба гражданина «А…» на действия финансового управляющего «Д…» признана обоснованной

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Владимирским УФАС России рассмотрена жалоба гражданина «А…» на действия организатора торгов – финансового управляющего «Д…» по  реализации  дебиторской задолженности  (сообщение в ЕФРСБ № 8183950) в рамках  дела   № 033/10/18.1-167/2022   в соответствии  с процедурой, установленной  статьей 18.1 Федерального закона  №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Заявителем обжаловались действия организатора торгов по отклонению заявки в связи с указанием недостоверных данных заинтересованности по отношению к должнику и кредиторам должника.

Комиссией Владимирского УФАС России сделан следующий вывод —  факт того, что лицо является кредитором должника не свидетельствует о наличии заинтересованности, в связи с чем, у финансового управляющего отсутствовали  основания  для отказа в допуске  заявителя лица к участию в торгах.

 «Владимирское УФАС России»