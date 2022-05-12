Жалоба гражданина «А…» на действия финансового управляющего «Д…» признана обоснованной

Владимирским УФАС России рассмотрена жалоба гражданина «А…» на действия организатора торгов – финансового управляющего «Д…» по реализации дебиторской задолженности (сообщение в ЕФРСБ № 8183950) в рамках дела № 033/10/18.1-167/2022 в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Заявителем обжаловались действия организатора торгов по отклонению заявки в связи с указанием недостоверных данных заинтересованности по отношению к должнику и кредиторам должника.

Комиссией Владимирского УФАС России сделан следующий вывод — факт того, что лицо является кредитором должника не свидетельствует о наличии заинтересованности, в связи с чем, у финансового управляющего отсутствовали основания для отказа в допуске заявителя лица к участию в торгах.

«Владимирское УФАС России»