Застройщик предложил сдать проблемные дома в обмен на новый участок

Дольщики проблемного ЖК «Дуброва-парк 2» во Владимире добились встречи с врио заместителя губернатора Германом Елянюшкиным. Результат их расстроил. Покупатели квартир в трех недостроенных корпусах полагают, что чиновники торопятся скорее «закрыть» их вопрос. И потому намерены передать долгострой в фонд развития территорий, где дольщикам выплатят компенсации. А семьи хотят получить именно жилплощадь, а не деньги.

Два варианта

На встрече присутствовали представители областной и городской администраций, дольщики, застройщик, депутаты Законодательного Собрания и общественники. Свое видение решения вопроса предложил Игорь Дугов, руководитель компании «ИнтерСтройВладимир», которая и возводит проблемные дома.

— У меня есть два варианта. Первый — администрация предоставит с доплатой или в обмен участок для еще одного подъезда. За счет реализации квартир мы сможем все достроить. Второй — на стадии заключения у меня находятся два контракта. Прибыль с них я могу направить на достройку корпусов. Главное, сейчас забрать заявления на банкротство, — заявил он.

В трех проблемных корпусах квартиры купили 840 дольщиков

Фонд развития территории (бывший фонд восстановления прав дольщиков) подал на застройщика в Арбитражный суд. Если того признают банкротом, то все три недостроенных корпуса ЖК «Дуброва-парк 2» перейдут в ведение фонда.

Представители этой структуры ранее уже озвучили свою позицию — достраивать дома и передавать квартиры дольщикам они не будут. Семьям выплатят компенсации, а дома после достройки продадут заново, только уже по другим ценам.

— Муниципальные участки мы не вправе отдавать без торгов. Есть только одно исключение — если застройщик предлагает масштабный проект, с комплексным развитием. Тут такого нет. Поэтому участок не предоставить, — пояснил зам. главы областного центра Сергей Сысуев.

Интересы дольщиков

В ходе часового обсуждения Герман Елянюшкин вставлял комментарии и замечания в выступления чиновников и дольщиков. Если суммировать эти реплики, то можно сделать выводы: к предложениям застройщика он относится скептически и в принципе ему не доверяет, дольщиков жалко, но они сами прогадали с квартирами, «позарившись» на невысокие цены, наконец, он лично контролирует ситуацию, и семьи никто не бросит.

Чиновники предложили вариант с выплатой денег.

— Ранее людям уже рассчитывали компенсации. Так они в плюсе остаются! Оформив договор долевого участия на квартиру в отдаленной части Юрьевца за 2,2 миллиона рублей, они получат выплату в сумме 2,9 миллиона рублей. Непонятно, почему вы так против фонда, — удивлялась зам. директора департамента строительства и архитектуры области Надежда Долинская.

Приведенный пример касался дома на улице Всесвятской, 17 в Юрьевце. Семьи с Нижней Дубровы о нем уже наслышаны. Это первый дом, который попал в фонд развития территорий. На полученные выплаты дольщики равноценное жилье купить не смогли — потребовались кредиты.

— Еще и с оформлением документов для фонда куча проблем. У нас 70% покупали по уступке. А такое фонду не подходит. Документов у застройщика нет, все забрали следователи. Мы тоже имеем только свои договора. А их недостаточно. И может получиться так, что никто из нас даже минимальные компенсации не получит. Поэтому все мы и настаиваем на квартирах, — говорят дольщики ЖК «Дуброва-парк 2».

Люди готовы ждать и год, и два, лишь бы получить жилье, а не компенсации. Причем жилье именно в основной части города. В кварталах с развитой социальной и транспортной инфраструктурой, а не на отшибе. Вон в Веризино дома строятся больше десяти лет, а там до сих пор нет школы и поликлиники. А на Нижней Дуброве все это имеется.

Ранее «Призыв» сообщал, что дольщики жилого комплекса «Дуброва парк 2» записали видеообращение к главе региона Александру Авдееву. Они просили дать шанс застройщики завершить работы с корпусами, приостановив банкротство компании через суд.