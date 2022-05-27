«Заставил всех нас поволноваться»: в области искали 6-летнего ребенка

Волонтёры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали, как проходили поиски 6-летнего ребенка. Мальчик пропал в одном из сел Гусь-Хрустального района. Вышел погулять и не вернулся. А вокруг — леса и водоемы. К счастью, ребенка удалось быстро найти и вернуть домой к родным.

Пропал ребенок

Заявка на поиск мальчика поступила в «Лиза Алерт» вечером, в 18.10. Информационные координаторы сразу приступили к сбору данных. Первый экипаж группы быстрого реагирования владимирского подразделения отряда из Судогодского района выехал на место уже через 10 минут после заявки.

Вводные внушали беспокойство поисковикам. Ребенку всего 6 лет. Вокруг села — лес, есть водоемы. Их стали проверять первыми. Десятки добровольцев со всей области сразу же откликнулись на поиски. О готовности стартовать к месту поиска заявили поисковики из Москвы и Подмосковья, Ивановской, Нижегородской и Рязанской областей. Кто-то даже успел выехать. Из Москвы к вылету был готов экипаж вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел».

— Как раз в такие моменты осознаешь, какое это замечательное сообщество — «Лиза Алерт», где люди готовы отложить все свои дела, срочно отпроситься с работы, но постараться помочь незнакомому им ребенку… Мне кажется, вместе мы можем все! От штаба прибывшие первыми группы стали уходить на задачи — вместе с сотрудниками МЧС и полиции, а также с местными жителями, которые тоже заявили о готовности помочь. И в 20.40 я дождалась самого лучшего известия от старшего на месте поиска — что малыш найден, жив,- рассказала информационный координатор поиска Яна Лебедева в официальной группе отряда.

Малыша искали поисковики, сотрудники полиции и МЧС, местные жители.

Потерявшегося мальчика удалось найти на заброшенном участке. К счастью, с ребенком все оказалось в порядке.

— Формируя задачи для подъезжающих поисковых групп, мы решили, что необходимо осмотреть участки возле дома пропавшего ребенка и перенаправили людей на повторный осмотр населенного пункта. В итоге один из сотрудников полиции обнаружил мальчугана на заброшенном участке. Малыш, конечно, заставил нас всех поволноваться. Но он жив, в безопасности — и это лучший финал для каждого из нас, — подчеркнула Анна Евтеева, старшая на месте поиска.

Предотвратить беду

Ранее «Призыв» рассказывал, что в Центральном парке Владимира открылась выставка, посвященная пропавшим детям, которые до сих пор не найдены, и которых очень ждут их родные и близкие.

В партнерстве с мэрий ее организовали добровольцы регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Выставка призвана привлечь внимание к страшной проблеме детских исчезновений.

С начала только года в отряд «Лиза Алерт» поступило больше 3 тысяч заявок на поиск детей на территории России. 2831 ребёнок найден живым. Если рассматривать региональную статистику, то только за минувший апрель поступило 7 заявок на поиск детей до 18 лет. С начала года – 32 заявки. К счастью, все дети найдены живыми.