Заморозки заставляют дачников Владимирской области волноваться

Жителей Владимирской области предупреждают об очередных капризах погоды. До 23 мая на территории региона в ночные и утренние часы ожидаются заморозки. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами температура может опуститься до минус 2-х градусов.

В каких районах возможна такая неприятность, синоптики не уточнили. Однако дачникам лучше подготовиться. Чтобы не остаться без урожая, им рекомендуют предпринять меры. Теплолюбивые культуры можно спасти, например, укрыв грядки пленкой, нетканым материалом или соломой.

Курс на потепление

Конец недели и грядущие выходные погодные сервисы обещают без дождей. Благодаря влиянию антициклона дождевые тучи рассеются, что сулит жителям региона относительно погожий характер погоды. Вероятность осадков станет минимальной, из-за облаков будет чаще выглядывать солнце, уточнил центр погоды «Фобос».

В субботу днем воздух прогреется до +12 градусов, в воскресенье прогнозируется +11 градусов.

Пока же температура остается на 3 градуса прохладнее положенного по климатической норме.

К середине следующей недели потеплеет, и температурный фон наконец-то вернётся в свое климатическое русло. Столбики термометров устремятся к 20-градусной отметке.

Весна вернёт утраченные позиции и начнётся постепенная подготовка к климатическому лету, которое, как правило, наступает 28 мая, когда происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 15 градусов и выше.