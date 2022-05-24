Заморозки снова накрыли Владимирскую область

Погода наступившей недели в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года. В утренние и ночные часы возможны заморозки. Текущий май входит в семёрку наиболее прохладных финалов весны за последние 74 года, подчеркивают синоптики центра погоды «Фобос».

Холодный май

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах Владимирской области в период по 26 мая в ночные и утренние часы ожидаются заморозки с температурой от 0 до -1 градуса. Так что дачникам вновь придется подумать о защите будущего урожая.

Грядущая ночь станет самой холодной на неделе.

С сегодняшнего дня также усилится влияние циклона на погоду. Небо затянули облака, начались дожди. Местами с утра даже прошел мокрый снег. И это за неделю до лета.

Днем прохладно, не выше +8 градусов. В среду, 25 мая, чуть теплее, до +11 градусов в дневные часы. Затем температура начнет понемногу подниматься. К концу недели ожидается уже +16 градусов, в воскресенье, 29 мая, до +18 градусов. Температура с трудом вернётся в свое климатическое русло.

Погода пока отстает от календаря.

Лето запоздает

Таким образом, по оценкам синоптиков, метеорологическое лето, когда происходит переход среднесуточной температуры через +15 градусов и выше немного опоздает и придёт лишь с летом календарным, в первых числах июня. Обычно метеорологическое лето наступает 28 мая.

По предварительным прогнозам синоптиков, грядущее лето ожидается теплым, без экстремальных температурных отклонений.

— В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме, которая заложена для каждого города, — сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В июле и августе температура воздуха будет превышать норму, но без каких-либо существенных отклонений от обычных показателей, прогнозирует синоптик.