Заменить лифты к часу Х Владимирская область пока не успевает

Утвердили новую трехлетнюю программу капремонта во Владимирской области. По ней заменят 141 лифт. Причем большую часть в следующие два года. Но этого все равно недостаточно. По новым федеральным требованиям все устаревшие лифты нужно заменить к 2025 году. А таковых в нашем регионе насчитывается 638.

Предельный срок

Сегодня замена старых лифтов — это проблема номер один для региональных структур, работающих в жилищно-коммунальной сфере. Именно областная власть отвечает за выполнение программы капремонта и именно к ней направят свои жалобы собственники жилья, когда лифты в положенное время отключат.

Предельный срок работы устаревших лифтов — 15 февраля 2025 года.

— На данный момент на территории Владимирской области 638 лифтов, срок службы которых истекает до 2024 года включительно. Из них 62 лифта находятся в «котловых» домах и 576 — в домах-спецсчетниках. И сейчас наблюдается такая тенденция, что дома начинают переходить со специальных счетов в «котел» именно с целью замены лифтового оборудования, причем приходят они практически с полным отсутствием средств на счетах, — говорит директор департамента ЖКХ области Елена Семенова.

Все дома, сменившие способ формирования счета капремонта со специального на «котловой», уже учтены в новой трехлетней программе. Если сложить план текущего года и ближайших двух лет, то выходит, что в области успеют заменить 149 лифтов. Если сильно поторопятся, то в январе 2025-го захватят еще шесть. Но даже при такой спешке в многоэтажках останутся 483 лифта, которым запретят работать. И это очень тревожный вопрос.

В прошлом году область провела эксперимент по субсидированию замены лифтов. 50% суммы выделил региональный бюджет, вторую половину дали собственники домов. Так дополнительно заменили 191 лифт в 57 домах.

Во Владимире есть лишь единичные примеры, когда ТСЖ берут рассрочку у производителя лифтов и выставляют счета собственникам жилья по отдельной платежке. Дополнительные суммы — по 2-3 тысячи рублей ежемесячно. Сроки — 3-5 лет. Замена лифта стоит 2-2,5 миллиона рублей. Накопить такую сумму жителям не под силу.

Ремонтируют крыши

В новой трехлетней программе лидером по видам ремонта остаются кровли. В 2023 году сделают 150 крыш. Самая дорогая кровля — во Владимире, на Песочной, 2 в Коммунаре. Ее замена будет стоить 18 миллионов рублей. В этом году проведут капремонт на 290 кровлях. План даже выше. Но не исключено, что программу будущей трехлетки еще скорректируют.

— Всем муниципальным образованиям доведены финансовые лимиты, в рамках которых, а также, опираясь на долгосрочную программу, они формируют свои планы по капремонту. Лимиты рассчитаны в размере 95% от объемов взносов, планируемых к поступлению в текущем году из расчета взноса на капремонт 7,5 рубля с квадратного метра. Наибольшие объемы финансирования, обусловленные значительной долей жилищного фонда, приходящейся на данные территории, и собираемыми взносами, получили города Владимир, Ковров, Муром, Александровский, Петушинский районы, — пояснила Елена Семенова.

В 2023 году капремонт пройдет в 216 домах на сумму 1,3 миллиарда рублей, в 2024 году — в 151 доме на сумму 927 миллионов рублей, в 2025 году — в 135 домах на сумму 842 миллиона рублей.

По последним данным, во Владимирской области завершили капитальный ремонт в 20-ти из 403 многоквартирных домах, включенных в программу 2022 года. В майские праздники сотрудники фонда капремонта приняли работы в многоквартирных домах Мурома. В одном завершили замену кровли, в другом — систему теплоснабжения. В селе Клязьминский городок Ковровского района также приняли капремонт кровли.