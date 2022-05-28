Закон о поддержке студенческих отрядов приняли во Владимирской области

Закон о господдержке студенческих отрядов приняло Законодательное Собрание Владимирской области. Об этом депутатов просили сами студенты. Те откликнулись с желанием: тут было и стремление помочь молодёжи, и ностальгия по «боевой» молодости. Поддержка молодых будет заключаться, например, в решении организационных, а также в финансовых вопросов: наиболее активных студентов обещают поощрить денежно.

Нас водила молодость…

Обсуждая вопрос о поддержке студотрядов, депутаты 40+ с ностальгией вспомнили былые годы. Звучали фразы: «хорошее занятие», «чтобы все делом были заняты» и «помощь молодежи нужна».

Студотряды, говорили народные избранники, это возможность обрести друзей, профессию, другим помочь, самому подзаработать, а заодно это отличный старт для будущего. Кто-то из вожатых становится директором лагеря, кто-то — руководителем общественного движения, а кто-то двигает в политику.

— Идея студотрядов уходит корнями в традиции советского студенчества, когда в каникулы группы студентов отправляли работать на масштабные стройки, в бригады поездов дальнего следования, в пионерские лагеря, — углубился в недавнюю историю спикер областного парламента Владимир Киселев.

Во Владимирской области более или менее постоянно работают 12 студенческих отрядов.

В студотрядах Владимирской области сегодня состоят около полутысячи человек. Шесть отрядов занимаются педагогической деятельностью, четыре — строительной и еще два — сервисной.

— В 2010 году я возглавлял комитет по молодежной политике. Тогда было 87 студенческих отрядов, в них состояло 2,5 тысячи студентов, — сказал зам. председателя Заксобрания Вячеслав Картухин, дав понять, что пора вернутся к хорошо забытому старому.

Он сообщил, что сейчас идея развития движения студотрядов активно обсуждается на федеральном уровне, ее поддерживает президент. И на региональном уровне тоже надо помочь молодёжи.

Суть закона

Принятый закон, во-первых, устанавливает правовые основы работы студенческих отрядов. А во-вторых, формы государственной поддержки: информационной, организационной, поощрительной (премии, дипломы, ценные подарки, призы для самых активных ребят) и иной.

Кроме того, закон, конечно, определяет источник финансирования. Поддержка студотрядов будет осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных на молодежную политику.

В регионе существует филиал общественной организации «Российские студенческие отряды». В ней уже состоят студенты колледжей, техникумов, университетов и академий нашего региона. Они активно проводят очные и онлайн встречи, занятия, викторины.

Так что база и опыт для развития есть. А теперь ещё и правовая основа. Закон приняли сразу в двух чтениях, в начале июня он вступит в силу.