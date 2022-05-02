Загородные и школьные лагеря готовятся принять 52 тысячи детей 

Во Владимирской области летом откроют 27 загородных оздоровительных лагерей, 346 лагерей дневного пребывания и 5 лагерей труда и отдыха. В них смогут отдохнуть около 52 тысячи детей.

Ограничения сняли

Завершается подготовка к летней оздоровительной кампании. Наконец, все ковидные ограничения сняты. Возобновлена 100%-ая наполняемость отрядов. Можно проводить массовые мероприятия на открытом воздухе и экскурсии, разрешили выход детей, а также персонала за пределы организации в период смены.

— Перед началом оздоровительной кампании будут проведены комплексные проверки руководителей детских оздоровительных лагерей на знание ими условий соблюдения безопасности пребывания детей и практическое умение действовать в экстремальных ситуациях. В течение лета осуществляются проверки Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области, УМВД России по Владимирской области, прокуратурой, — сообщила директор департамента образования области Светлана Болтунова.

На отдых детей и подростков направят 515,5 миллиона рублей.

В частности, уже в этом году выделили дополнительно 71 миллион рублей на укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей.

Деньги вернутся

Большая часть финансирования уходит на приобретение путевок. Бесплатно их получают многодетные и малообеспеченные семьи, дети, находящиеся под опекой и воспитываемые в приемных семьях, дети-сироты, воспитываемые в детских домах и обучающиеся в государственных профессиональных образовательных организациях.

Но и другие категории семей могут получить путевку бесплатно или с большой скидкой. Так, работающие родители имеют возможность отправить ребенка в санатории Ивановской области. После перерыва возобновили и выдачу путевок в санатории Краснодарского края. В 2022 году планируется направить в санаторно-курортные организации 5300 человек, из них 550 детей в Краснодарский край.

Также работающие родители платят за путевки в загородные и школьные лагеря до 20% от стоимости. Например, во Владимире цену на отдых в лагеря «Дружба» и «Икар» установили в размере 24 тысяч рублей, родители при этом внесут 4,8 тысяч. А после того, как дети отдохнут, родители напишут заявление в лагерях и получат на карту «Мир» кешбэк в размере 50%, то есть 2,4 тысячи рублей.