Яблони, коровы, конопля: Александр Авдеев посетил Вязниковский район

По пути в Вязниковский район заглянули в СХП «Павловское» — это ещё на ковровской стороне. В кабинете директора, Владимира Емелина — картина со слоганом: «Если под конец дня от вас пахнет коровами, это был хороший день». Вчера хороший день был у участников пресс-тура по развитию агропрома, у руководителей департамента сельского хозяйства и даже у главы региона Александра Авдеева. Да, вечером ещё улавливались нотки ранее посещённых ферм, и это было приятно. День, проведённый с пользой — всегда хороший день.

Сады в Троицко-Татарово

Вязниковский край не считается сугубо аграрным, как скажем, Юрьев-Польский, Суздальский или Собинский. Земли здесь по части плодородия беднее, много лесов, низин — словом, есть свои особенности. Тем не менее, именно этот район становится сейчас первым в освоении новых для региона направлений и форм сельского хозяйства. Например — садоводства.

Да, плодовый сад не так давно заложили и под Владимиром, у посёлка Новоалександрово Суздальского района. Этим занялась компания «Алонка». Но рядом с Вязниками, в живописном селе Троицко-Татарово, создаётся целый кластер крестьянско-фермерских хозяйств, выращивающих плодовые деревья, ягоды, овощи, картофель (причём впервые в области — с капельным орошением).

Три КФХ ведут закладку плодово-ягодного сада по интенсивной технологии.

— Мы посадили яблони сорта «Ханни Крисп» в прошлом году, — рассказал руководитель фермерского хозяйства Анатолий Колесников. — У них очень хорошие вкусовые качества. Надеемся в этом году получить первый урожай, ориентировочно — 30 тонн.

Проект стал возможен благодаря грантовой поддержке «Агростартап» — хозяйства выиграли конкурс профильного департамента. Смогли купить технику, системы полива, саженцы… Сейчас молодые яблоньки ровными рядами стоят на площади около трёх гектаров. А в итоге сад займёт 22 гектара!

Со временем — землю приходится готовить, возвращать в оборот после длительного запустения — посадят там и другие виды плодовых деревьев. А также ягоды — голубику, например. По соседству другой фермер уже выращивает клубнику. Анатолий Колесников в качестве эксперимента в прошлом году высадил даже абрикосы — казалось бы, теплолюбивые, они отлично перезимовали!

Глава региона Александр Авдеев поинтересовался, насколько наши, местные яблоки, будут востребованы с учётом складывающейся ситуации: с одной стороны, исчезли западные конкуренты — скажем, польская продукция, с другой стороны, садоводство набирает обороты в наших южных регионах, где климат благоприятнее.

По мнению фермера, сбыт будет: в России ёмкий рынок и масса территорий, где такая продукция не выращивается, а привозится: север европейской части страны, Сибирь, Дальний восток — всё это потребители, которым одной южной продукции мало.

— В условиях экономических санкций есть ощутимый запрос на импортозамещение плодово-ягодной продукции, — согласился врио губернатора. — Во Владимирской области — большие перспективы садоводства. В регионе идёт становление полного цикла — от выращивания саженцев в питомниках (такие есть, например, в Киржачском и Меленковском районах) – до производства и переработки плодов и ягод. В ближайшее время оценим региональную ёмкость и начнём проработку областных мер поддержки на закладку садов.

И ещё — лирический штришок: руководитель КФХ Анатолий Колесников по профессии — художник. Его жена — тоже. Приехали из Москвы. В свободное время продолжают заниматься творчеством. Александр Анатольевич говорит, что многие его коллеги-фермеры также бывшие жители столицы. Их объединили интересы. В данном случае — любовь к земле и работе на ней.

Другая конопля

Сразу скажем, это не та конопля, которую «нельзя». Это конопля, которую «можно». Можно сеять, выращивать, собирать, продавать, делать из неё много чего полезного. Техническая конопля — сырье для косметологии, фармакологии и пищевой промышленности, если речь идёт о семенах. Ткань, наполнитель для одежды и мебели, компонент в строительстве, материал для изготовления биоупаковки и др. — если речь идёт о волокнах этого растения.

— До шестидесятых годов прошлого века в СССР выращивали техническую коноплю, потом этой культурой заниматься перестали. Сейчас к ней есть интерес, эта продукция востребована в ряде секторов экономики, — пояснил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов. — Во Владимирской области этим направлением сейчас занимается ООО «ВладТехАгро».

Компания планирует выращивать данную культуру в Вязниковском районе. В прошлом году выкупила для этого более полутора тысяч гектаров сельхозугодий. Сейчас к посевной подготовили 500 гектаров. Ещё сто под эти цели отдали в СПК «Родина».

В 2022-2024 годы планируют вовлечь в оборот 2,4 тысяч га.

В перспективе, если дело пойдёт, сказал гендиректор Алексей Косилов, «ВладТехАгро» готово довести полезные площади до пяти тысяч гектаров. Но это, конечно, будет зависеть от ёмкости рынка, от его заинтересованности в такой продукции.

Рынок заинтересован, считают потенциальные заказчики — представители ряда предприятий Владимирской области. К примеру, «Аскона» — крупнейший в России производитель ортопедических матрацев и товаров для сна, могла бы использовать материалы из переработанной конопли в качестве наполнителя.

Гендиректор вязниковского ООО «Предприятие нетканных материалов» Сергей Радкевич сообщил, что его компания уже занимается переработкой технической конопли, в частности, выращенной на полях Нижегородской области. В год оттуда получают 500-700 тонн. Но способны перерабатывать больше.

Техническая конопля могла бы стать альтернативой льну и хлопку, тем более что последний всё же выращивается за границей. Были представлены и образцы готовой продукции из конопли — суровые ткани, наполнители для мебели, волокна для строительной отрасли…

Есть, правда, и сложности. Вырастить коноплю — это одно. Нужно её собрать, тут же, на месте, упаковать. Для этого требуется спецтехника, линия по переработке соломы — это очень дорого. Уже вложенные инвестиции ООО «ВладТехАгро» составляют десятки миллионов рублей, а предстоящие будут ещё больше. В регионах, имеющих опыт выращивания конопли, аграриям возмещают часть затрат на покупку оборудования. В Нижегородской области, например, этот показатель доходит до 70%.

Александр Авдеев поручил глубже проработать тему возможностей региона в плане выращивания технической конопли, её переработки и использования готовых материалов с тем, чтобы имея комплексную картину, выйти на федеральный уровень. И там тоже добиваться поддержки.

Кстати, сейчас аграриям компенсируют затраты на возвращение в полезный оборот залежных земель — бывших полей, за долгое время «простоя» поросших кустами и деревьями, а местами и просто превратившихся в лес. Но объём финансирования никак не соответствует затратам — те выше во много раз. И этот вопрос тоже надо решать.

— То, что находятся новые собственники земли, готовые её обрабатывать, это благо, — отметил глава региона. — И мы, конечно, будем их стимулировать. Вместе с тем, как только закончится введённый на время пандемии запрет на проверки, начнём активно работать с собственниками, не использующими свои наделы по назначению. Каждый гектар области должен приносить деньги в экономику. Наша задача — вернуть земли сельхозназначения в оборот.

И, собственно, коровы

Молочное животноводство — это традиционное направление. И — основное, обойти его никак нельзя. Тем более что в Вязниковском районе есть хозяйство, руководит которым человек, чьё имя в аграрной сфере Владимирской области знакомо всем. Ну, или почти всем. Александр Александрович Горшков. Раньше им гордился Суздальский район. Теперь — Вязниковский.

Он возглавляет ПЗ «Пролетарий» — самое крупное сельхозпредприятие в районе. Крупного рогатого скота там — 2234 головы. Часть стада — коровы швицкой породы, очень редкой в России. Их в стране всего около тысячи. И четверть — в вязниковском хозяйстве!

Но, конечно, не одной только уникальностью местных бурёнок славен племзавод, а тем, что развивается, растёт. Сейчас там реализуют сразу два инвестиционных проекта. Строят комплекс на 450 голов для выращивания ремонтного молодняка и возводят комплекс на 500 голов для молочного производства.

Конечно, делается это при участии области. В прошлом году, например, «ПЗ «Пролетарий» оказали финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов на сумму более 20 миллионов рублей, в нынешнем — 5,3 миллиона рублей.

— Главой региона поставлена задача активного развития отрасли животноводства. Стратегическая задача — удвоить производство продукции, – сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов. — Сейчас мы разрабатываем стратегию развития АПК, одна из её ключевых составляющих — молочное животноводство. Племзавод «Пролетарий» строит далеко идущие планы по значительному увеличению поголовья. Хозяйство намерено приобрести активы банкротящегося сельхозпредприятия в Гороховецком районе для реализации инвестпроекта по реконструкции заброшенных животноводческих помещений и переоборудовании под дойное стадо. В ближайшие 2 года планируется увеличить существующее поголовье в 1,5 раза.

В целом, развитию АПК администрация области уделяет особое внимание: это гарантия продовольственной безопасности региона и обеспечения жителей вкусными, качественными и свежими продуктами. Напомним, в условиях западных экономических санкций по поручению Александра Авдеева в регионе разработаны и реализуются два пакета антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе сельхозтоваропроизводителей.