Выставка старинных книг по астрономии открылась во владимирском планетарии

Во Владимирском планетарии открылась выставка старинных книг по астрономии (6+) из личной коллекции муромского астронома-любителя, ветерана Великой Отечественной войны Сергея Антоновича Спасского. Среди экспонатов – редкие экземпляры, изданные в конце 19 и начале 20 веков.

Увлечение из детства

Сергей Антонович родился в Муроме, с детства увлекся астрономией. Свою первую обсерваторию школьник выстроил во дворе дома. Вышка была сделана из дерева, а телескоп собран из очковых линз.

В 1942 году Сергей Спасский отправился на фронт, с боями прошел до Берлина. В Потсдаме, где находилась знаменитая обсерватория, ему удалось выменять на продукты объектив с фокусным расстоянием два метра для своего будущего телескопа.

После войны Спасский решил построить в Муроме народную обсерваторию. Долгие годы вместе с супругой он создавал ее на собственные средства. Телескоп для обсерватории был прислан из главной обсерватории страны — Пулковской.

В 1968 году супруги закончили работу и дали имя своему сооружению — АССИз, что означало «Александры и Сергея Спасских Изба — Обсерватория». Каждую ночь Сергей Антонович поднимался под купол, чтобы до рассвета наблюдать за звездами. Со временем телескопов стало пять.

Сергей Спасский читал лекции, сотрудничал со школами. Также он принимал участие в пяти научных экспедициях по Уралу и Сибири, в том числе на место падения Тунгусского метеорита.

Ветеран много лет наблюдал за звездным небом.

Выставка к юбилею

Коллекцию уникальных старинных книг по астрономии семья Спасских передала владимирскому планетарию в 2003 году. К юбилею в учреждении решили подготовить выставку, чтобы редкие экземпляры смогли увидеть все желающие. Напомним, что в 28 апреля планетарий отметил свое 60-летие.

Ранее «Призыв» рассказывал, что ко Дню космонавтики во владимирском планетарии появился новый памятный экспонат. Это собака-космонавт Лайка, первое животное, выведенное на орбиту Земли. Увидеть Лайку можно в космическом аппарате «Спутнике-2» через иллюминатор.