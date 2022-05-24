Выставка ко дню пропавших детей откроется в Центральном парке

Во Владимире откроется выставка-инсталляция «Тени» (0+) к международному дню пропавших детей. Посетить ее можно будет в Центральном парке. Выставка посвящена всем пропавшим детям, которые до сих пор не найдены, и которых очень ждут их родные и близкие, никогда не теряя надежды.

Не быть равнодушным

Пронзительную выставку-инсталляцию «Тени» в Центральном парке, рядом с главным фонтаном, организуют в партнерстве с мэрий добровольцы регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Работать она будет до 1 июня.

Поисковики приглашают посетить выставку, а также призывают всегда оставаться неравнодушными.

— Ваше внимание может спасти чью-то жизнь, если вы в нужный момент не пройдете мимо лица на ориентировке отряда, на улице обратите внимание на малыша, которому, возможно, нужна помощь, не постесняетесь сообщить о нем в полицию и, конечно, объясните собственным детям, как важно соблюдать основные правила безопасности, чтобы не попасть в беду. Мы верим в вас! — обратились в своей официальной группе волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт».

Международный день пропавших детей ежегодно отмечается во всем мире 25 мая.

Внимание к проблеме

Каждый год 25 мая, в международный день пропавших детей, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» проводит акции, призванные привлечь внимание к страшной проблеме детских исчезновений.

Помимо выставки, на городских экранах будут транслировать видеоролики о том, как пропадают дети. 14 баннеров, посвященных не только детской, но и взрослой безопасности, разместят на остановках общественного транспорта во Владимире.

С начала только года в отряд «Лиза Алерт» поступило больше 3 тысяч заявок на поиск детей на территории России. 2831 ребёнок найден живым. Если рассматривать региональную статистику, то только за минувший апрель поступило 7 заявок на поиск детей до 18 лет. С начала года – 32 заявки. К счастью, все дети найдены живыми.