Выплаты семьям с детьми 8-17 лет профинансируют из резервного фонда

Семьи с детьми возраста 8-17 лет, имеющие низкие доходы и живущие во Владимирской области, начали получать ежемесячные выплаты. Их назначает Пенсионный фонд. Часть средств на выплаты выделяет региональная казна. Они не были предусмотрены бюджетом. Деньги нашли в резервном фонде.

Комплексная оценка

— В майские праздники департамент помогал Пенсионному фонду обрабатывать заявления. Выплаты уже начались. Будет порядка 44 тысяч семей — получателей нового вида поддержки. Общая потребность на этот год — 4,1 миллиард рублей. Из этой суммы 88%, или 3,6 миллиарда рублей, дает федеральный бюджет, а 12%, или 497 миллионов рублей, — региональный, — пояснила директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина.

Выплаты назначают по итогам комплексной оценки нуждаемости.

Выплаты назначают семьям с доходом ниже прожиточного минимума (в нашем регионе — 12,2 тысячи рублей). При оценке нуждаемости учитывают также наличие имущества, доходы от продажи квартир и других объектов недвижимости. Суммы выплат зависят от суммы доходов семьи.

— 5953 рубля — базовый размер;

— 8929 рубля — повышенный размер. Выплачивается, если при назначении базового размера среднедушевой доход все еще не достиг прожиточного минимума на душу населения;

— 11906 рубля — максимальный размер. Выплачивается, если при назначении повышенного размера среднедушевой доход все еще не достиг прожиточного минимума на душу населения.

— Пособие назначается с 1 апреля независимо от последующего месяца подачи заявления. Так семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца – апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь, — сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Куда обратиться

На официальном сайте Пенсионного фонда открыт раздел по новым выплатам семьям с детьми от 8 до 17 лет. Там есть ответы на все часто задаваемые и актуальные вопросы по данной теме.

Единый контакт-центр по вопросам выплат — 8-800-600-0000.

Есть и более удобный способ подать заявление и получить ответы на все вопросы по теме выплат — через приложение госуслуг. Сейчас большая часть заявлений от родителей из Владимирской области поступает именно через этот ресурс.

Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. Но если для сбора данных требуется больше времени, срок этот могут продлить. В таком случае пользователю придёт уведомление в личный кабинет на портале госуслуг.