Волонтёры Сбера совместно с движением ЭКА высадили 10 000 саженцев во Владимирской области

В рамках реализации программы «Посади лес» волонтёры Сбера и движения ЭКА произвели посадку саженцев на территории Вязниковского района Владимирской области. Всего сотрудникам удалось высадить более 10 000 саженцев сосны на территории 2,5 га.

Таким образом Сбер планирует компенсировать воздействие на окружающую среду и потребление бумаги от своей деятельности.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Поддержка и реализация экологических проектов является важной частью стратегии Сбера. Наши волонтёры всегда активно вовлекаются во все экологические акции нашей области, а также организуют собственные. Сегодня с представителями лесничества и движения ЭКА нам удалось восполнить утраченный лес, а это еще один шаг к лесовосстановлению в нашей области. Благодаря таким проектам, как «Посади лес» мы сохраняем и преумножаем зеленый фонд на территории регионов».

Сбербанк и движение ЭКА сотрудничают уже несколько лет. В планах банка при поддержке ЭКА до 2023 года высадить по стране более 1 млн деревьев.

Региональный координатор проекта «Посади лес» Экологического движения ЭКА, Марина Чупейкина:

«Мы благодарим Департамент лесного хозяйства Владимирской области и Вязниковское лесничество за оказанное гостеприимство и помощь в реализации проекта. Отдельная благодарность — каждому волонтёру, приехавшему на посадку леса. Только благодаря вашему участию в Федеральном проекте «Посади лес» на один лес во Владимирской области стало больше».