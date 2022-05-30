Волонтеры Сбера провели акцию по очистке берега Клязьмы во Владимире

Волонтеры Сбербанка совместно с администрацией города организовали акцию по очистке береговой линии в районе городского пляжа на реке Клязьма г. Владимира. В экологической акции приняли участие сотрудники Владимирского отделения Сбербанка, городского управления по охране окружающей среды, волонтеры добровольческого движения «Доброштаб», студенты Владимирского филиала РАНХиГС — всего более 40 человек.

Начальник управления по охране окружающей среды администрации города Владимира Сергей Сухопаров поблагодарил добровольных помощников за неравнодушное отношение к чистоте и благоустройству Владимира. Он подчеркнул, что проведение таких экологических акций необходимо для сохранения и восстановления водных объектов.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России».

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Волонтеры Сбера всегда принимают активное участие в экологических мероприятиях города и области, — это и посадка леса, субботники, очистка водоёмов. Сегодня совместно с администрацией и партнерами банка нам удалось организовать собственную акцию. Вместе мы собрали 40 мешков мусора, а это значит, что наш город стал еще чище».

Справочно:

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Акция способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе привлекает внимание общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов. Она проводится с 2014 года. За 8 лет проведения акция стала крупнейшей экологической инициативой в России: она объединила 7 млн. человек из 85 регионов РФ, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 638 000 кубометров мусора.