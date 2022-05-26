Во Владимире собирают средства на лечение молодого спортсмена

Во Владимире состоится благотворительный мастер-класс (6+). Его проведет титулованный владимирский самбист Антон Коновалов. Все вырученные средства направят на реабилитацию другого спортсмена, тоже самбиста Ильи Рудольфа. Его карьеру трагически оборвал неудачный поединок.

Борцы за добро

Чемпион Европы, мастер спорта международного класса по самбо Антон Коновалов проведет благотворительный мастер-класс завтра, 27 мая, во дворце спорта «Лидер» (СК «Торпедо»). Начало в 16 часов. Участие в нем примут подростки в возрасте от 10 до 15 лет. При этом присоединиться к ним и поддержать доброе дело могут все желающие. Все вырученные средства пойдут на реабилитацию самбиста Ильи Рудольфа.

Вход на мастер-класс свободный.

Илья Рудольф — подающий надежды спортсмен из Тольятти, звезда областных и всероссийских соревнований. Он блистал среди сверстников, планировал и дальше продолжать спортивную карьеру. Все закончилось 23 декабря 2017 года. На соревнования в Нижегородскую область Илья отправился за медалями, но во время борьбы неудачно приземлился на ковер и получил травму позвоночника.

Кома, полная парализация рук и ног, искусственная вентиляция легких, тяжелое состояние. Благодаря врачам его сумели вернуть к жизни. Сейчас цель – встать на ноги.

Илья борется. Вот уже пять лет лечения, многочисленные реабилитации, ежедневные тренировки, несмотря на боль. Он верит, что сможет вернуться в спорт. Чтобы продолжать и добиться успеха, ему нужна поддержка.

В помощь спортсмену создана благотворительная группа «Борцы за добро». Неоднократно в поддержку Ильи проходили концерты, мастер-классы от известных спортсменов. Теперь одно из таких мероприятий состоится во Владимире.