Во Владимире появились первые заявки по программе «Ипотека для IT»

В регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка с момента старта новой льготной программы уже почти 500 человек подали документы на получение ипотеки, во Владимирской области количество заявок составило 20 шт.

Сбер установил ставку по программе «Ипотека для IT специалистов» на уровне от 4,7% годовых. Подать заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сервиса Домклик от Сбера. Предварительный прием заявок начался 27 апреля, сейчас ведется их рассмотрение. Самый первый IT-кредит выдан в Санкт-Петербурге на сумму 4,9 млн рублей, сроком на 36 месяцев и ставкой 4,7%.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского Банка Сбербанка:

«Сегодня ставка по новой программе – от 4,7% – одна из самых низких на рынке. Скидка 0,3% образуется за счет электронной регистрации сделки через сервис Домклик. Количество заявок к сегодняшнему дню достигло 500, и мы видим рост интереса к новому льготному продукту по ипотечному кредитованию. Надеемся, что сотрудники IT-компаний воспользуются возможностью улучшить жилищные условия, и ожидаем повышения спроса на программу «Ипотека для IT».

Напомним, что взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами.

Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья на территории региона от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных регионах РФ.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы зарегистрировано территории региона численностью от 1 млн человек, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, зарегистрированных на территории регионов численностью до 1 миллиона человек.

Программа предполагает, что жилье приобретается на первичном рынке. Можно купить готовое или строящееся жилье в новостройке, участок с жилым домом у юрлица, либо построить дом по договору подряда. Нельзя купить комнату, долю или апартаменты, а также жилье на вторичном рынке.

Сервис электронной регистрации сделки позволяет отправлять документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте.

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