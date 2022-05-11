Во Владимире открылся юбилейный сезон кинопоказов

«Ростелеком» совместно с управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Владимира запустил десятый сезон кинопоказов под открытым небом. Первым стало традиционное мероприятие в преддверии Дня Победы. 8 мая на Никитском бульваре в рамках акции «За день до Победы» цифровой провайдер предложил к просмотру картину «Небесный тихоход» (0+). А перед началом сеанса все желающие могли пообщаться с ветеранами, посетить фотовыставки и мастер-классы, узнать об истории георгиевской ленты и научиться правильно ее завязывать, а также пообедать на военной полевой кухне.

Марат Мангушев, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владимира:

«С удовольствием начали “Открытые кинопоказы”, так полюбившиеся горожанам, фильмом о Великой Отечественной войне. Конечно, при проведении таких мероприятий упор делается на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Приятно видеть, что большая половина наших зрителей — молодежь. Причем юноши и девушки не сторонние наблюдатели, а активные участники всех проектов. На этот раз перед показом фильма мы организовали интерактивную программу, во время которой поздравили ветеранов, вспомнили стихи и песни о войне».

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Великая Отечественная война так или иначе затронула каждую семью в нашей стране. Рассказать молодежи об этом суровом и героическом времени позволяет кинематограф. Есть фильмы, которые не оставят равнодушными никого, даже избалованных спецэффектами современных подростков. А всё потому, что в них —настоящая история страны и народа, настоящая любовь, трагедия и то щемящее чувство, которое трудно сказать словами. В этом году мы показали одну из лучших лирических комедий отечественного кинематографа “Небесный тихоход” в ее цветной версии. Те, кто не смог посетить наш кинопоказ или захочет посмотреть больше фильмов по этой теме, смогут найти их на видеосервисе Wink».

Киноафишу следующих показов можно посмотреть в группе ВКонтакте.

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