Во Владимире начали ремонт первых в этом году дворов

Дорожная техника зашла во дворы Владимира. Началось благоустройство дорог и тротуаров в многоквартирных домах. Везде — минимальный набор работ (но и за него собственники платят 3% от сметы). Всего за сезон отремонтируют 12 дворов. Это гораздо меньше, чем в прежние годы. В 2021-м, например, ремонт сделали в 45 дворах.

Первая четверка

— Пока подрядчики вышли на четыре территории – во дворы на Завадского, Соколова-Соколенка, Доватора и проспекте Ленина. Рабочие демонтируют старое асфальтовое покрытие, выполняют планировку тротуаров, — сообщил зам. начальника городского управления ЖКХ Дмитрий Еропов.

Вот полный список дворовых территорий, которые будут отремонтированы в наступившем году:

1) Северная, 25

2) Пичугина, 7

3) Перекопский военный городок, 2

4) проспект Ленина, 45

5) Строителей, 2 микрорайон Оргтруд

6) Верхняя Дуброва, 18а

7) Соколова-Соколенка, 6

8) Растопчина, 45

9) Гастелло, 17

10) Завадского, 5

11) проспект Строителей, 4а

12) Доватора, 3а

В минимальный перечень работ по благоустройству входит ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн. Последние три года часть оплаты, 3% от сметы, оплачивают собственники. Раньше они вкладывались только в благоустройство детских и спортивных площадок. Собственники квартир в 12 многоквартирных домах уже внесли свою долю в бюджет — 1,3 миллиона рублей.

Пример работы

На Соколова-Соколенка, 6 работает ИП Авакян. Все работы уже выполнены в щебне. Новые дорожки для пешеходов идут вдоль дома и поворачивают во двор. Внутри старается асфальтоукладчик.

Кроме замены асфальтового покрытия на тротуарах и проезжей части здесь поставят пять лавочек и урн у подъездов. Этот же подрядчик выполнит работы во дворах на Пичугина, Доватора и Завадского.

На других объектах будут вести благоустройство ИП Раменский, ИП Мушегян, ИП Басенцян, а также компании «Техпром» и «Амрон».

За право благоустроить дворовые территории боролись много участников.

На торгах заявлялись до 15 компаний на один лот. Победителям пришлось изрядно снизить стоимость контрактов, чтобы выиграть контракт.

Стоимость работ во дворах варьируются от 800 тысяч до 3 миллионов рублей. Сумма обусловлена не столько количеством или видами работ, сколько площадью территорий, которые надо отремонтировать. Кстати, работы развернутся во дворах как маленьких домов, так и высоток.

Невысокие темпы

К концу 2022 года список обновленных территорий во Владимире должен вырасти до 385 объектов, выполненных за все время реализации программы «Формирование комфортной городской среды» Это будет всего 36% от общего количества городских дворов. И еще как минимум столько же стоят в очереди на благоустройство с бюджетной поддержкой.

Такими темпами очередники дождутся благоустройства своих территорий лет через 10, не раньше. Надежд на то, что объем ремонта вырастет в предстоящие годы, немного. Скорее всего, в ближайшие три года будут ремонтировать также в районе дюжины дворов — может, чуть больше или меньше.

В нынешнем году, например, местные власти больше сосредоточены на выполнении другой части программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Это благоустройство общественных пространств. В ближайшее время должен начаться третий этап реконструкции парка «Добросельский».