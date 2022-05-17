Вниманию налогоплательщиков!

Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира приглашает на публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов 26.05.2022 в 14.00.
На мероприятии будет рассмотрена следующая тема:
«Совершенствование процедуры регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Новая редакция ФЗ от 08.06.2015 №140-ФЗ. Особенности проведения 4 этапа Амнистии капитала в РФ».
Для участия в публичных слушаниях необходимо перейти по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/74804277116?pwd=JiIVL-Wz5xXKOFKLqy86vO2_XnRwDe.1
Идентификатор конференции:
748 0427 7116
Код доступа:
dxqY2e
Фото: cdnmyslo.ru