Вниманию налогоплательщиков!

Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира приглашает на публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов 26.05.2022 в 14.00.

На мероприятии будет рассмотрена следующая тема:

«Совершенствование процедуры регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Новая редакция ФЗ от 08.06.2015 №140-ФЗ. Особенности проведения 4 этапа Амнистии капитала в РФ».

Для участия в публичных слушаниях необходимо перейти по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/74804277116?pwd=JiIVL-Wz5xXKOFKLqy86vO2_XnRwDe.1

Идентификатор конференции:

748 0427 7116

Код доступа:

dxqY2e