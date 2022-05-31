Владимирцы успешно справились с голосованием за парки и скверы

Жители Владимира совершили настоящий прорыв в своем общественном сознании. Администрации областного центра без видимых усилий удалось убедить горожан в том, что важно и нужно оставить свой голос на платформе «Городская среда 33». Владимирцы активно выбирали объект, который следует благоустроить в следующем году. Итог ожидаемый — победил сквер у областного суда. Но сколько лайков — 21,6 тысяч!

Рывок на финишной прямой

Буквально неделю назад проголосовавших было 20 тысяч. Меньше половины от плана, установленного для каждого муниципалитета Минстроем РФ. Тогда же мэрия призывала активнее принимать участие в онлайн-голосовании.

Владимирцы выбирали лучший среди восьми представленных проектов.

Горожанам обещали, что выделят деньги не только на площадь Победы и сквер у суда, но и на внутриквартальные площадки. Всю последнюю неделю волонтеры проявляли бурную деятельность. Их можно было видеть на рынках и в торговых центрах. Они призывали посетителей оставить свои голоса в поддержку того или иного парка или сквера. Но активнее всех оказались администрации школ.

— С нашими детьми проводили беседы. Классная руководитель, завуч школы обходили все 8-11-е классы, убеждая детей проголосовать. Хочешь — не хочешь, открывай приложение и ставь лайк. Все же понимают, что большинство подростков завели личные кабинеты на портале госуслуг для оформления пушкинской карты, поэтому могут голосовать и за общественные пространства. Но возмущает не то, что заставляли голосовать, а то, что говорили о бонусах за лучшие показатели, — рассуждает мама восьмиклассницы из Доброго.

Не надо печалиться

В общем, постарались и школьники, и бюджетники. За неделю проголосовавших стало больше чем в два раза — с 20 тысяч до 43,8 тысяч. На сегодня у площади Победы со сквером у областного суда набралось 21,6 тысяч голосов. А победитель получит федеральное финансирование.

Сметы еще предстоит рассчитать в этом году. Сами работы по мощению, установке стелы трудовой доблести Владимира, фонтанов и лавочек пройдут в 2023 году.

— Глава города Владимира Андрей Шохин поблагодарил владимирцев за активное участие в голосовании. Он отметил, что благоустройство площади Победы будет выполнено за счет федеральных средств. А вот занявший второе место сквер «Гвардейский» планируется благоустроить за счет средств городского бюджета. Таким образом, уже в следующем году областной центр получит сразу два уютных, красивых и комфортных общественных пространства, — отрапортовала пресс-служба администрации города.

Сквер «Гвардейский» пока набрал 5,4 тысячи голосов. Для жителей Юрьевца появление благоустроенной площадки для отдыха, игр и спорта — это долгожданное событие. Эскизы, опубликованные на портале «Городская среда», пока не впечатляют. Дорожки, навесы, лавочки. Вот бы такой же, как запланировали на Белоконской, 16-18! Там по инициативе главы региона поставят детскую и спортивную площадки, сделают воркают, а также велодорожки. И уже в этом году.

Но никому не стоит расстраиваться — на помощь придут депутаты горсовета, которые второй год выполняют наказы избирателей. На сегодняшнем заседании горсовета они снова корректировали список мероприятий.

Как пояснил председатель горсовета Николай Толбухин, больше внимания уделяется созданию мини-скверов, таких локальных парков, внутриквартальных мест для отдыха жителей разных возрастов. Мероприятия будут выполняться исключительно за счет средств городского бюджета.