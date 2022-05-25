Владимирцы могут отправиться в бесплатный тур по России

Жители Владимирской области смогут отправиться в путешествие по России совершенно бесплатно. Для этого необходимо быть участником проекта «Больше, чем путешествие». Первые счастливчики уже есть. Редактор вязниковской газеты «Маяк» Никита Ефимов передает всем привет с другого конца нашей страны. Сейчас он путешествует по Сахалину и Курилам.

Что нужно для победы?

Всероссийский проект «Больше, чем путешествие» — реальный шанс увидеть красоты нашей огромной страны. Программа создана для поощрения перспективных и талантливых людей со всей страны. Награды в виде поездок по России доступны победителям, финалистам и активным участникам конкурсов проектов платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание».

Каждое путешествие – это экскурсии по знаковым местам, лекции от ведущих спикеров общества «Знание», а также участие в волонтерских акциях, разработка проектов по улучшению городской среды.

География поездок охватывает 79 регионов страны. Это 370 программ отдыха и образования.

Путешественники сами выбирают себе маршрут и тематику тура.

Сахалин и Курилы

Приглашение отправиться в уникальные туры уже получили более 50 тысяч человек. В их числе и житель Владимирской области, редактор вязниковской газеты «Маяк» Никита Ефимов. Со своей личной страницы в социальной сети «ВКонтакте» (12+) он передает всем привет с другого конца нашей страны. Сейчас журналист путешествует по Сахалину и Курилам.

Возможность принять участие в проекте «Больше, чем путешествие» Никита Ефимов получил за плодотворную просветительскую и общественную деятельность. Варианты поездок были самыми разными. Однако выбор пал на Сахалин и Курилы.

— Собственно, как раз с Итурупа пишу. И по работе, и вот сюда сейчас. Благо, сеть стабильная. До этого места силы добирались около 22 часов по Охотскому морю. Ощущал его масштаб, мощь и свежесть. Качался на волнах. Видел струи, взмывавшие в воздух от дыхания китов. Всё это без связи, интернета, мессенджеров и социальных сетей. Да ещё и в будущем — разница во времени по сравнению с родными пенатами плюс 8 часов, — написал Никита Ефимов на своей личной странице.