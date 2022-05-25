Владимирцам обещают благоустройство в обмен на голос

Вы оставляете голос на сайте «Городская среда 33», а мы вам детскую площадку и лавочки поставим в сквере по соседству. Примерно так чиновники мэрии Владимира пытаются добиться активности от жителей. Результат пока не очень. За неделю до конца голосования Владимир получил 20 тысяч голосов из 42 тысяч по плану.

С 15 апреля по 30 мая по всей стране проводится рейтинговое голосование за объекты благоустройства. Те, которым дадут наибольшее количество голосов, получат федеральное финансирование.

Каждый регион заинтересован в увеличении бюджетных средств на мероприятия по благоустройство общественных пространств. Парки и скверы давно нуждаются в обновлении, но местными потугами никак не обойтись. Но есть очень существенный пунктик в выделении денег — план по голосам.

Идея в целом хорошая. Чем больший отклик населения, тем больше вовлеченность людей, тем выше шансы, что об общественном пространстве будут заботиться и оно окажется востребованным. Но с воплощением идеи возникли сложности.

То были серьезные сбои в работе портала «Городская среда 33», то сейчас обнаружилось, что многие даже и не знают о голосовании. Недостаток рекламы и непонимание причин голосования дают отрицательный результат. При населении в 330 тысяч человек проголосовали только около 20 тысяч.

— При достижении показателя, установленного для Владимира федеральными ведомствами, объект, занявший первое место, получит федеральное финансирование на проведение благоустройства в рамках национального проекта. А объект, который займет по итогам голосования второе место, будет благоустроен за счет средств городского бюджета. Таким образом, уже в следующем году областной центр может получить сразу два уютных, красивых и комфортных общественных пространства, — бодро сообщает пресс-служба администрации города.

Безусловным лидером голосования стала площадь Победы с устройством фонтана и стелы города трудовой доблести – 17,3 тысячи лайков. На втором месте идет сквер «Гвардейский» в Юрьевце. Но если жители кварталов поднажмут, то неплохие шансы появятся сквера «Зерновский», сквера по улице Сперанского, по проспекту Строителей.

В бюджете средства на новые работы по благоустройству не заложены. Но, возможно, мэрия скорректирует бюджетные расходы. Хотя при высоком уровне дефицита это кажется маловероятным.

Напомним, что в голосовании может участвовать любой владимирец от 14 лет и старше. Голосовать можно через портал госуслуг. Также с голосованием могут помочь волонтеры. Их можно увидеть в торговых центрах, на ярмарках. Еще они приходят на предприятия, в школы.