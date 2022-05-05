Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности должностное лицо

Руководителем Владимирского УФАС России вынесено 13 постановлений о привлечении должностного лица — главымуниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области к административной ответственности по части 1 статьи 14.9 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов в общей сумме 195 000 тыс. руб.

Нарушения выразились в утверждении документаций 13 аукционов на приобретение Заказчиком в собственность муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области у Застройщика несколько функционально и технологически не связанных самостоятельных объектов недвижимости жилых помещений (квартир).

«Владимирское УФАС России»