Владимир получил деньги на строительство мусорных площадок   

Город Владимир получил субсидию на строительство контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов (ТКО). Из области поступят 11,3 миллиона рублей. На условиях софинансирования муниципалитет добавит 3,5 миллиона рублей. Этого должно хватить на установку почти трехсот площадок.

Получили и разыграли

Субсидии получили и другие муниципальные образования. Ковров, Селивановский район, а также Суздаль и село Селецкое Суздальского района уже выставили соответствующие контракты на портале госуслуг. Большинство успели и разыграть их.

Всего область выделила 117 миллионов рублей на создание мест накопления ТКО.

Владимир пока только внес коррективы в бюджет. Торги еще не объявили. Но опыт коллег уже показателен. Заказывают контейнерные площадки с крышей и без нее, на два или три бака. Но все — на крепком бетонном основании.

— На устройство одной контейнерной площадки предусмотрено 50 тысяч рублей. Эти деньги муниципалитеты получат только после выполнения работ. Если не получится, тогда будем пересматривать условия, но уже в 2023 году, — пояснила директор департамента природопользования Татьяна Клименко.

Хватит ли денег?

Депутаты Законодательного Собрания области, обсуждая использование субсидии, высказали опасения по стоимости работ. Из-за стремительного роста цен на металл и прочие материалы смета может быть выше, чем посчитали региональные власти.

Но Ковров в отведенные рамки уложился. Компания «Стройинвестгрупп», выигравшая торги, выполнит все работы. На 13 миллионов рублей поставит 174 площадки на 1-5 секций. В сумму контракта также входит приобретение евроконтейнеров с педалью для открытия крышки. Все будут зеленого цвета.

Новые благоустроенные площадки нужны, потому что старых недостаточно или их вообще нет – во дворах стоят только баки.

— Большинство контейнерных площадок не готовы к установке дополнительного контейнера для раздельного сбора отходов. Нет места. Нужно расширять площадки. Мы работаем с управляющими компаниями. Департамент и жилищная инспекция проводят проверки, проводят разъяснительную работу, — сообщила Татьяна Клименко.

Современные площадки с контейнерами поставят там, где это необходимо, уверяют на местах. Сейчас даже отдельным сеткам для вторсырья не везде находится место. Мусороперегрузочная станция, работающая по договорам с регоператором «Биотехнологии», ставит отдельные баки для вторсырья во дворах Владимира.

Чем больше отходов пойдет на переработку, тем лучше. У регоператоров есть план по сортировке и переработке, поэтому они тратят средства и на строительство сортировочных станций, и на открытие пунктов приема вторсырья.