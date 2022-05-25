Вклад – это просто! Чек-лист как выбрать какой вклад открыть

В апреле 2022 года фонд «Общественное мнение» провёл для Центробанка исследование потребительских настроений в стране. Респонденты, которые принимали участие в исследовании отметили, что счет и вклад в Сбербанке они считают самым надежными выгодным финансовым инструментом. При этом в апреле 2022 года этот показатель вырос на 4 п.п. по сравнению с мартом.

На ответ какой способ вложения денег считается наиболее выгодным в настоящее время, респонденты также отметили счет/вклад в Сбербанке.

Разберемся, что такое вклад и на что нужно обратить внимание при выборе вклада.

Вклад — это денежный депозит в банке, который размещается на определённых условиях. Это самый простой способ вложить свои деньги.

У разных вкладов разные свои особенности. Делимся небольшим чек-листом, который поможет подобрать вклад:

1. Определитесь с целью, которой вы хотите достичь – накопить или сохранить, чтобы лишний раз не потратиться вдруг на спонтанную покупку.

2. Определитесь с валютой вклада. Например, такие вклады в СберБанке как СберВклад, СберВклад Прайм, Промо Управляй, Накопительный счёт и Счёт Активный возраст можно открыть только в рублях.

3. Определитесь со сроком, на который вы хотите открыть вклад. Здесь вклад можно открыть либо на определенный период, когда вы точно знаете к какой дате вам могут потребоваться средства. Если же такого срока нет – можно открыть бессрочный вклад. Но здесь нужно учитывать, что при таком виде вклада проценты бывают не большими.

4. Определитесь с действиями со средствами на вкладе, которые планируете совершать. Но — чем больше операций с деньгами на вкладе вы планируете совершать, тем ниже доходность.

5. Определись, когда вы хотите получить проценты. Если проценты, начисленные за прошедший период, добавляются к основной сумме вклада и на них потом начисляются проценты – это капитализация. Капитализация бывает разной – ежемесячной, ежеквартальной или ежегодной. Выгоднее – когда капитализация ежемесячная.

Конечно, важно и удобство вклада. Под этим понимаются способы – как его открыть, как пополнять, как снять часть денег, когда они вдруг потребуются. Понятно, что самый удобный вклад – это онлайн-вклад, открытый в мобильном приложении банка. Здесь даже в офис не нужно ходить, чтобы воспользоваться своими средствами. Например, в СберБанк Онлайн можно подключить смс-оповещение, чтобы быть в курсе всех операций по вкладам, контролировать движение денег.

Конечно, при открытии вклада всегда хочется, чтобы ставка была повыше. Как на это повлиять? Можно следить за спецпредложениями, которые банки запускают к праздничным датам. В Сбере, например, сейчас ставка по вкладу будет выше, если открыть его онлайн или если оформлена годовая подписка СберПрайм+.

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